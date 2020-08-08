Учені розвінчали міф про рух сперматозоїдів

Учені встановили, що сперматозоїд рухається не так, як вважалося 350 років. При русі він не розгойдує хвіст в різні боки, а тільки рухає їм у одну сторону.

Дослідження проводили вчені з Великобританії і Мексики і опублікували його в Science Advances. У ньому використовували високошвидкісну камеру, а для відстеження руху використовували 3D-мікроскоп (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

У 1677 році голландський натураліст Антоні ван Левенгук описав сперматозоїди, як "живі анімалкули" з хвостами, які під час плавання рухаються, як вугри в воді. З тих пір всі дослідження спиралися на цю теорію. Однак тепер з'ясувалося, що хвіст сперматозоїда не рухається з боку в бік.

Вчені розвінчали міф про рух сперматозоїдів

"Після кожного удару сперматозоїд перевертається", – розповів учений Гермес Гаделії.

Він зазначив, що таке відкриття може допомогти діагностувати так звану неякісну сперму – більше половини випадків безпліддя пов'язана з репродуктивним здоров'ям чоловіків.

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