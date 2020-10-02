Чоловіча дієта: топ-5 продуктів для підвищення тестостерону

Тестостерон – це головний чоловічий статевий гормон, від рівня якого безпосередньо залежить лібідо. Однак статевий потяг – не єдиний аспект, на який впливає ця речовина. Зокрема, від кількості гормону залежить також стан опорно-рухового апарату, здатність до продовження роду, густота волосяного покриву і т.д.

Відомий факт, що з віком його кількість в організмі зменшується, тому всі пов'язані з тестостероном процеси і функції починають слабшати. Щоб не допустити зниження рівня гормону, медики рекомендують регулярно займатися спортом, відмовитися від шкідливих звичок, а також якомога частіше включати в свій раціон продукти, що сприяють виробленню цього гормону.

MedOboz підготував для вас список найбільш ефективних з них.

Тунець

Ця риба багата на вітамін D, який збільшує тривалість життя і сприяє виробленню тестостерону. Більш того, тунець ще й корисний для серця, багатий білком і містить помірну кількість калорій, тому його сміливо можна включати в своє healthy-меню.

Також подібні властивості мають і інші види риби, наприклад, лосось або сардина. Так що вибір для різноманітності рибних днів досить широкий.

Молоко

Всім відомо, що молоко - незамінне джерело білка і кальцію. Однак це не єдина його властивість. У молоці також міститься "сонячний" вітамін, який, як уже говорилося, сприяє виробленню в організмі тестостерону.

Однак будьте обережні з вживанням цього продукту. В надлишку він може спровокувати діарею, напад метеоризму і негативно відбитися на стані шкіри. Оптимальна добова норма – 1-2 склянки.

Морепродукти

Устриці, креветки, мідії і т.д. – все це багате джерело цинку. А він в свою чергу є важливою живильною речовиною як в період статевого дозрівання, так і в зрілості, для підтримки нормального рівня тестостерону.

Так що хоча б раз на тиждень дозволяйте собі з'їдати порцію улюблених морських делікатесів. Тільки бажано не "прикрашати" її спиртним – алкоголь-то якраз погано позначається на рівні чоловічого гормону.

Устриці і інші морепродукти - ідеальні продукти для підтримки чоловічого здоров'я. Men's life

Яловичина

Надмірне вживання червоного м'яса може погано позначитися на здоров'ї через велику кількість в ньому важких для засвоєння організмом жирів. Однак одна-дві порції яловичини в тиждень просто необхідні для чоловічого здоров'я, оскільки в ній міститься ударна доза речовин, здатних підвищувати рівень тестостерону.

Так, в яловичому м'ясі є цинк і вітамін D, від достатку яких в організмі, як уже говорилося, безпосередньо залежить рівень тестостерону.

Квасоля

Бобові – ще один вид продуктів, які займають лідируючі рядки серед інших за кількістю вмісту корисного для чоловіків цинку. Так, порція нуту, сочевиці, квасолі та інших "дводольних" здатна задовольнити чи не добову потребу організму в цій речовині.

А якщо ще й врахувати, що вони багаті клітковиною і рослинними білками, необхідними для здоров'я серця і судин, то їх сміливо можна включати в свій щоденний раціон.

Раніше MedOboz розповідав, які звички шкодять чоловічому здоров'ю.