Мамопластика і грудне вигодовування: пластичний хірург розповів про важливі нюанси

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Зважившись довірити красу своїх грудей пластичному хірургу, практично кожна жінка замислюється, як в подальшому це може відобразитися на її материнстві, зокрема, на грудному вигодовуванні новонародженого малюка. Адже далеко не всі готові в гонитві за красою і естетикою позбавити себе і свою дитину цього важливого періоду.

Мамолог, пластичний хірург Андрій Якобчук розповів читачкам MedOboz, чи збережеться після маммопластики можливість повноцінного грудного вигодовування, розвінчав популярні міфи і пояснив, як проведена операція впливає на здоров'я новонародженого малюка.

Андрій Якобчук, пластичний хірург, мамолог

Можливість лактації залежить від побажань пацієнтки

"Я завжди рекомендую жінці робити маммопластику вже після вагітності, якщо така розглядається в найближчому майбутньому. Однак, коли часу або бажання чекати немає, абсолютно нічого страшного немає в тому, щоб провести операцію ще до настання вагітності. Тим паче, що в більшості випадків вдається зберегти повноцінну лактацію", – говорить хірург.

За його словами, можливість і якість грудного вигодовування в більшості залежить від того, які цілі переслідує пацієнтка, звертаючись до пластичного хірурга.

Говорячи про пластику грудей з використанням силіконових імплантатів, збереження лактації можливо. Але її якість і наявність визначається обраним розміром грудей (імплантів). За словами лікаря, при виборі занадто великого імпланта сила тиску його на тканини грудей буде високою, відповідно це буде ускладнювати вироблення молока і зменшить його кількість. Тому слід завжди прислухатися до порад лікаря і вибирати збільшення грудей на максимум на 1-1,5 розміру. Тоді труднощів з грудним вигодовуванням зовсім не буде.

Дещо інша ситуація з маммопластикою, пов'язаною зі зменшенням грудей. "У такому випадку все також залежить від потреб пацієнтки – з яким розміром вона прийшла і з яким хоче піти, – підкреслює експерт. – Адже якщо уявити, що груди необхідно зменшити на 70%, то всі природні функції покладатимуться на решту 30%. Теоретично, та й найчастіше практично, у таких пацієнток молоко виробляється після пологів і можливість грудного вигодовування залишається, однак інтенсивність лактації та її тривалість істотно скорочується".

Особливих протипоказань немає

Як і будь-яка інша операція, маммопластика також має свої протипоказання.

В першу чергу, лікар не візьметься за пацієнтку, якщо їй ще не виповнилося 18 років. Також не стане пластичний хірург займатися жінкою в період її вагітності або лактації.

"В інших випадках до основних протипоказань відносяться будь-які вузлові процеси в грудях. Тобто, якщо під час УЗД були виявлені які-небудь утворення, питання естетичної корекції повинно бути відкладеним. Потрібно розуміти, що, закривши очі на існуючу проблему, можна спровокувати/пропустити переродження доброякісного новоутворення в злоякісне", – підкреслив Андрій Якобчук.

Крім того, до протипоказань відносяться будь-які декомпенсовані і неліковані захворювання організму в цілому – цукровий діабет, злоякісні процеси, гострі інфекційні та запальні хвороби і т.д.

Розвінчуємо міфи

Навколо маммопластики, як відомо, витає безліч міфів. Наш експерт рекомендує задавати всі тривожні питання своєму пластичному хірургу, а не шукати відповідей на сумнівних форумах або сайтах.

"Найбільш безглузді і смішні "факти", які мені доводилося чути – це те, що з імплантами в грудях не можна літати в літаку (можуть вибухнути), не можна плавати (можна потонути або, навпаки, вони не дадуть зануритися у воду), а також те, що після маммопластики може змінитися гормональний фон і процес обміну речовин, від чого можна істотно набрати вагу. Все це не більше ніж вигадки: сучасні імпланти абсолютно безпечні, легкі і щільні, крім того, вони ніяк не можуть вплинути на процеси всередині організму", – стверджує доктор.

Один з найбільш лячних міфів – після установки імплантів підвищується ризик розвитку раку грудей. Однак, за словами Андрія Якобчука, десятки тисяч досліджень показали, що доведеного зв'язку між раком молочної залози і маммопластикою немає. А також слід зазначити, що пацієнтки після такої операції регулярно проходять медичне обстеження і більш уважні до свого здоров'я. Тому всі несприятливі процеси, які могли б у них виявитися, діагностуються на самих ранніх стадіях.

Ніяких ризиків для дитини

Ще один наганяючий жаху міф – наявність імпланту може негативно відобразитися на розвитку і здоров'ї малюка.

"По суті імплант – це чужорідне тіло, яке знаходиться під м'язом і ніяк не взаємодіє з тканиною, що виробляє молоко, і тим більше – з плодом в утробі. Тому можна зовсім не переживати, що наявність імпланту в організмі може якось відобразитися на дитині. Більш того, сучасні імплантати виготовляються з безпечного матеріалу, тому не можуть заподіяти ніякої шкоди ні жінці, ні її дитині", – підсумував Андрій.