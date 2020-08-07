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Мамопластика і грудне вигодовування: пластичний хірург розповів про важливі нюанси

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Зважившись довірити красу своїх грудей пластичному хірургу, практично кожна жінка замислюється, як в подальшому це може відобразитися на її материнстві, зокрема, на грудному вигодовуванні новонародженого малюка. Адже далеко не всі готові в гонитві за красою і естетикою позбавити себе і свою дитину цього важливого періоду.

Мамолог, пластичний хірург Андрій Якобчук розповів читачкам MedOboz, чи збережеться після маммопластики можливість повноцінного грудного вигодовування, розвінчав популярні міфи і пояснив, як проведена операція впливає на здоров'я новонародженого малюка.

Андрій Якобчук, пластичний хірург, мамолог

Андрій Якобчук, пластичний хірург, мамолог

Можливість лактації залежить від побажань пацієнтки

"Я завжди рекомендую жінці робити маммопластику вже після вагітності, якщо така розглядається в найближчому майбутньому. Однак, коли часу або бажання чекати немає, абсолютно нічого страшного немає в тому, щоб провести операцію ще до настання вагітності. Тим паче, що в більшості випадків вдається зберегти повноцінну лактацію", – говорить хірург.

За його словами, можливість і якість грудного вигодовування в більшості залежить від того, які цілі переслідує пацієнтка, звертаючись до пластичного хірурга.

Говорячи про пластику грудей з використанням силіконових імплантатів, збереження лактації можливо. Але її якість і наявність визначається обраним розміром грудей (імплантів). За словами лікаря, при виборі занадто великого імпланта сила тиску його на тканини грудей буде високою, відповідно це буде ускладнювати вироблення молока і зменшить його кількість. Тому слід завжди прислухатися до порад лікаря і вибирати збільшення грудей на максимум на 1-1,5 розміру. Тоді труднощів з грудним вигодовуванням зовсім не буде.

Дещо інша ситуація з маммопластикою, пов'язаною зі зменшенням грудей. "У такому випадку все також залежить від потреб пацієнтки – з яким розміром вона прийшла і з яким хоче піти, – підкреслює експерт. – Адже якщо уявити, що груди необхідно зменшити на 70%, то всі природні функції покладатимуться на решту 30%. Теоретично, та й найчастіше практично, у таких пацієнток молоко виробляється після пологів і можливість грудного вигодовування залишається, однак інтенсивність лактації та її тривалість істотно скорочується".

Особливих протипоказань немає

Як і будь-яка інша операція, маммопластика також має свої протипоказання.

В першу чергу, лікар не візьметься за пацієнтку, якщо їй ще не виповнилося 18 років. Також не стане пластичний хірург займатися жінкою в період її вагітності або лактації.

"В інших випадках до основних протипоказань відносяться будь-які вузлові процеси в грудях. Тобто, якщо під час УЗД були виявлені які-небудь утворення, питання естетичної корекції повинно бути відкладеним. Потрібно розуміти, що, закривши очі на існуючу проблему, можна спровокувати/пропустити переродження доброякісного новоутворення в злоякісне", – підкреслив Андрій Якобчук.

Крім того, до протипоказань відносяться будь-які декомпенсовані і неліковані захворювання організму в цілому – цукровий діабет, злоякісні процеси, гострі інфекційні та запальні хвороби і т.д.

Розвінчуємо міфи

Навколо маммопластики, як відомо, витає безліч міфів. Наш експерт рекомендує задавати всі тривожні питання своєму пластичному хірургу, а не шукати відповідей на сумнівних форумах або сайтах.

"Найбільш безглузді і смішні "факти", які мені доводилося чути – це те, що з імплантами в грудях не можна літати в літаку (можуть вибухнути), не можна плавати (можна потонути або, навпаки, вони не дадуть зануритися у воду), а також те, що після маммопластики може змінитися гормональний фон і процес обміну речовин, від чого можна істотно набрати вагу. Все це не більше ніж вигадки: сучасні імпланти абсолютно безпечні, легкі і щільні, крім того, вони ніяк не можуть вплинути на процеси всередині організму", – стверджує доктор.

Один з найбільш лячних міфів – після установки імплантів підвищується ризик розвитку раку грудей. Однак, за словами Андрія Якобчука, десятки тисяч досліджень показали, що доведеного зв'язку між раком молочної залози і маммопластикою немає. А також слід зазначити, що пацієнтки після такої операції регулярно проходять медичне обстеження і більш уважні до свого здоров'я. Тому всі несприятливі процеси, які могли б у них виявитися, діагностуються на самих ранніх стадіях.

Ніяких ризиків для дитини

Ще один наганяючий жаху міф – наявність імпланту може негативно відобразитися на розвитку і здоров'ї малюка.

"По суті імплант – це чужорідне тіло, яке знаходиться під м'язом і ніяк не взаємодіє з тканиною, що виробляє молоко, і тим більше – з плодом в утробі. Тому можна зовсім не переживати, що наявність імпланту в організмі може якось відобразитися на дитині. Більш того, сучасні імплантати виготовляються з безпечного матеріалу, тому не можуть заподіяти ніякої шкоди ні жінці, ні її дитині", – підсумував Андрій.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тег
пластична хірургія
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