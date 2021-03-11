Вітамін D3: чому він потрібен всім, і як він пов'язаний з COVID-19? Доктор Комаровський відповідає на питання

Сонця нам часто не вистачає, багато хто не бачить його роками, а ось увага до вітаміну D3 навпаки — постійно збільшується. Чи потрібно його приймати постійно, який зв'язок між COVID-19 і рівнем вітаміну D в організмі, і який продукт приймає сам — розповів Доктор Комаровський в своєму новому відео на Youtube-каналі.

Вітамін D3 прийнято називати "сонячним". Все тому, що він засвоюється через шкіру під впливом сонячних променів. Вітамін D3 завжди вважався головним дитячим вітаміном, тому всі батьки намагаються давати його дітям, щоб не розвинувся рахіт. Вважається, що він зміцнює кістки, м'язи і зуби і допомагає їм правильно рости. За словами Євгена Комаровського, він необхідний не тільки дітям, а й дорослим.

"Немає такої фізіологічної функції в організмі, де б вітамін D не був би задіяний. Тобто він потрібен обов'язково", — стверджує Євген Комаровський. Також в своєму відео доктор назвав три способи отримання вітаміну D і виділив з них найбільш ефективний.

Сьогодні дефіцит поширений серед населення в усьому світі. Одна з причин, як пояснює лікар, — в тому, що ми живемо в містах, де повітря забруднене і є смог, через який сонячні промені просто до нас не потрапляють.

Доктор Комаровський розповів, що з дефіцитом вітаміну D3 пов'язано дуже багато хвороб. Тому лікарі рекомендують його приймати постійно, що в довгостроковій перспективі може допомогти організму легше переносити, а може навіть уникати деяких хвороб.

У відео Комаровський також розповідає про те, що дефіцит вітаміну D3 в організмі впливає на перебіг коронавірусу, так як про це з'являється все більше досліджень.

"Якщо модно жити довго, якщо модно займатися профілактикою хвороби, а не вирішувати проблеми, коли ці хвороби виникли, — я, напевно, за таку моду руками і ногами", — стверджує доктор Комаровський.

Доктор поділився, що приймає Вітамін D3 від PERLA HELSA. Про те, яке саме дозування радить і про інші цікаві факти про вітамін D3, Комаровський розповів у своєму відео.

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