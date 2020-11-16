Вчені попередили про спалах кору після пандемії COVID-19

Вчені прогнозують великі спалахи кору в 2021 році.

Як пише MedicalXpress, це може стати наслідком коронавірусної пандемії.

Експерти закликают на міжнародному рівні вжити термінових заходів щодо запобігання епідемії кору.

Багато дітей пропустили вакцинацію від кору в цьому році, що підвищує шанс майбутніх спалахів інфекції.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до кінця жовтня 2020 року відкладені кампанії вакцинації в 26 країнах призвели до того, що 94 мільйони дітей не пройшли заплановану імунізацію проти кору.

За словами дослідників, захворюваність на кір у 2020 році виявилася низькою завдяки скороченню поїздок і боротьбі з поширенням коронавірусу. Однак економічна криза, викликана пандемією, безпосередньо пов'язана з нестачею продовольства. При недоїданні у дітей погіршується тяжкість інфекції, що призводить до погіршення результатів і збільшення смертності. Ця проблема особливо актуальна для країн з низьким і середнім рівнем доходів.

MedOboz раніше писав, що вакцинація щепленням від Pfizer може бути проблемною. Перевезення препарату вимагає низькотемпературних умов, а для захисту від вірусу може знадобитися ревакцинація.