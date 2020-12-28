Важкі метали можуть вплинути на перебіг вагітності, – вчені

Вчені встановили, що вплив важких металів на організм вагітної жінки може призвести до порушення гормонального балансу та збільшити ризик прееклампсії, передчасних пологів і низької ваги у новонародженого.

До таких токсинів відносяться нікель, миш'як, кобальт та свинець, передає HealthDay.

На думку авторів дослідження, коливання рівнів гормонів, які контролюють процес вагітності, можуть негативно позначитися як на здоров'ї матері, так і на здоров'ї плоду.

Результати дослідження, в якому взяли участь 815 жінок, показали, що деякі метали здатні порушувати роботу ендокринної системи, що може підвищувати ризик розвитку захворювань у новонароджених і у дітей в більш пізньому віці.

Вчені виявили зв'язок між порушенням вироблення статевих стероїдних гормонів у вагітних жінок та недостатнім ростом плода, що є причиною низької маси тіла при народженні, асоційованої з ризиком розвитку у дитини хронічних хвороб.

MedOboz раніше повідомляв, що вилочкова залоза виявилася важливим органом, який сприяє здоровому перебігу вагітності. Вона запобігає викидню та гестаційному діабету у жінок.