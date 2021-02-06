У США в дитячому харчуванні знайшли токсичні важкі метали

Чотири американські виробники харчування для дітей свідомо продавали їжу для малечі, яка у великій кількості містила миш'як, свинець, кадмій і ртуть.

Про це свідчать дані розслідування Конгресу США, пише CNN Health. За висновком експертів, рівні наявності важких металів у харчуванні перевищували допустимі норми.

Перераховані вище хімічні речовини є природними елементами, вони можуть бути у ґрунті та потрапляти звідти до сільськогосподарських культур. Таким чином, повністю уникнути їх неможливо, але рівень важких металів у продуктах може різко зростати через використання певних пестицидів та через промислове забруднення.

Важкі метали відомі тим, що можуть викликати рак і хронічні захворювання, та найбільшу небезпеку вони становлять для дітей до двох років. Малюки є дуже чутливими до нейротоксинів, тому дитяче харчування, що містить надлишок миш'яку, свинцю, кадмію і ртуті, може негативно вплинути на їхній мозок на стадії розвитку.

Велика кількість металів, потрапивши до організму дитини, може спричинити проблеми у поведінці, агресію, зниження інтелектуальних здібностей. При цьому малюки часто отримують набагато більшу кількість цих шкідливих речовин, ніж люди іншого віку, саме з дитячого харчування.

Основною проблемою є те, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США досі офіційно не встановило мінімальні рівні важких металів для більшості продуктів дитячого харчування. Це зі свого боку розв'язує руки виробникам такої продукції.

Наприклад, деякі зразки харчування для малюків містять у 91 раз більше миш'яку, в 177 разів більше свинцю, в 69 разів більше кадмію і в п'ять разів більше ртуті, ніж це допустимо для бутильованої води. І через відсутність встановлених державою норм вмісту цих металів у дитячій їжі ці продукти досі законно стоять на полицях магазинів. При цьому вони не позначені ніякими попереджувальними знаками про вміст важких металів.

Конгресмени дійшли висновку, що не треба встановлювати допустимі рівні металів для кожного окремого продукту. Замість цього необхідно, аби Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів визначило максимальну можливу кількість усіх токсичних металів та застосовувало цей показник до всіх продуктів харчування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені встановили, що вплив важких металів на організм вагітної жінки може призвести до порушення гормонального балансу та збільшити ризик прееклампсії, передчасних пологів і низької ваги у новонародженого. До таких токсинів належать нікель, миш'як, кобальт і свинець