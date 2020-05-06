Синусит у детей: причины, симптомы, осложнения

Придаточные пазухи часто поражаются вирусами острых респираторных вирусных инфекций, поскольку они анатомически связаны с полостью носа. Наличие такого сообщения приводит к тому, что простуде они становятся зоной дополнительной уязвимости, а возникающее в них вирусное воспаление ничем не отличается от воспалительного процесса в дыхательных путях.

Какие придаточные пазухи есть у человека? Существуют ли особенности в детском возрасте?

У человека есть 4 вида пазух или синусов. Околоносовые пазухи покрыты слизистой оболочкой и продуцируют слизь, которая выделяется через специальные отверстия в полость носа и увлажняет и защищает ее.

Нужно сказать, что в детском возрасте многие пазухи еще не сформированы. Так, например, лобные пазухи появляются в возрасте 7 лет. Окончательное формирование всех пазух завершается к подростковому возрасту, то есть периоду полового созревания. Таким образом, дети предрасположены к развитию поражений придаточных пазух носа (синусов) с раннего возраста.

Основные причины развития синуситов у детей

Вирусы, повреждая клетки слизистой оболочки носа, вызывают воспаление в нем, что сопровождается отеком. При этом частично или полностью блокируется связь между носом и околоносовыми синусами. Возникающие при вирусных заболеваниях (грипп, парагрипп, респираторно-синтициальная и риновирусная инфекция) нарушения очистительной функции дыхательных путей и снижение сопротивляемости организма служат дополнительными факторами, способствуя активации бактерий и развитию гнойного заболевания.

Чем опасен синусит в детском возрасте?

Очень часто проявления вирусного поражения придаточных пазух в детском возрасте маскируются под другие, типичные для острых респираторных вирусных инфекций, проявления. Поэтому в большинстве случаев они остаются вовремя не выявленными, а это чревато развитием бактериального осложнения или перехода заболевания в хроническую форму. Бактериальные, или гнойные, осложнения синуситов очень опасны из-за близкого расположения органа зрения и головного мозга, что увеличивает риск их повреждения. Гнойный процесс может распространиться на кости черепа с развитием остеомиелита.

Какие дети наиболее подвержены развитию синуситов?

Чаще всего к формированию синуситов предрасположены дети с аллергическими заболеваниями, так как возникающие при них отек и усиление образования носовой слизи могут перекрывать выход из пазухи и нарушать ее вентиляцию. Из других состояний к синуситу могут приводить неправильная форма носа, искривление перегородки носа, врожденные дефекты, или после травмы костей лицевого черепа. Запущенные случаи заболеваний верхних зубов, если их корни уходят вглубь кости, могут способствовать возникновению гайморита. Предрасполагают к развитию синуситов аденоидные разрастания, наличие полипов и кист в полости носа и пазухах, которые являются причиной длительного вялотекущего воспаления.

Симптомы поражения придаточных пазух: выявляем проблему вовремя

Если у детей старшего возраста проявления синуситов такие же как и у взрослых, то в раннем возрасте они имеют специфику вследствие возрастных особенностей детского организма. Поэтому родителям важно знать основные признаки синуситов, чтобы не пропустить начало заболевания.

Наиболее частым симптомом, указывающим на развитие синусита у ребенка, является непрекращающийся длительное время (более 10 дней) насморк, односторонняя, если поражена одна пазуха, и двухсторонняя заложенность носа, важно! снижение обоняние (ощущения запахов). При этом выделения из носа могут изменять цвет, становится более вязкими и густыми.

Следующим типичным для синусита симптомом является головная боль. Она имеет характерную локализацию: при воспалении верхнечелюстной пазухи (гайморите) – в области под глазами, при фронтите (воспаление лобной пазухи) – в лобной части над надбровными дугами. Поражение решетчатой (этмоидит) и клиновидной (сфеноидит) пазух сопровождается болью в глубине головы, позади глаз и верхней части носа.

Еще одним типичным проявлением является чувство распирания в проекции пораженного синуса. Это связано с тем, что заблокированный выход из пазухи в полость носа не позволяет ей очищаться от воспалительной жидкости (экссудата), которая накапливается и начинает давить на стенки пазухи, вызывая ощущения распирания. Из-за того, что жидкость может перемещаться при изменениях положения головы, ребенок может это ощущать при наклонах головы, кашле и чихании.

Возможно появление отеков и темных кругов вокруг глаз, особенно по утрам. При этмоидите у ребенка родители обращают внимание на покраснение и отечность внутреннего угла глаза. Иногда возникает неприятный запах изо рта, который совпадает с проявлениями острых респираторных вирусных инфекций. На фоне перечисленных проявлений у ребенка длительное время сохраняется повышенная температура тела, что указывает на наличие в его организме воспаления.

Как избежать развития этого осложнения при ОРВИ у ребенка

Очень часто четко отграничить синусит от острых респираторных вирусных инфекций бывает тяжело, особенно в начале простудного заболевания. Симптомы могут накладываться друг на друга, а некоторые из них, например, лихорадка, типичны для всех воспалительных заболеваний. В такой ситуации врач оценивает, как протекает заболевание: не ухудшается ли самочувствие ребенка, не усиливается ли у него насморк, есть ли тенденция к нормализации температуры тела. Некоторые врачи считают, что вирусный синусит – это один из этапов поражения при ОРВИ, но проходить он должен без последствий.

Во избежание развития синусита или не дать ему перейти в осложнения, нужно вовремя лечить респираторные вирусные инфекции у ребенка. Своевременное обращение к врачу и ранний (в течение первых 48 часов после первых симптомов) прием противовирусных препаратов прямого действия, например, сиропа Флавовир, поможет ребенку справиться с вирусной нагрузкой. Препарат способствует уменьшению интоксикации, а также повысит неспецифическую резистентность организма к вирусной и бактериальной инфекциям. Флавовир показан для лечения гриппа и ОРВИ, подавляет размножение вируса в организме и защищает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, нормализуя показатели местного иммунитета (лактоферрин, slgA и лизоцим). Препарат разрешен детям от рождения.

Галина Бут, семейный врач

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