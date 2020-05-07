Реабілітація дітей з аутизмом та психічними розладами

З кожним роком кількість дітей з особливостями розвитку, зокрема аутизмом, зростає.

Проте й арсенал методів діагностики та корекції у фахівців центру "Дитинологія особливого розвитку. Добробут" стає більшим і досконалішим.

Центр працює тільки з перевіреними та доказовими методиками, що входять у протоколи лікування розвинених країн (США, Канада, Європа).

Наталія САВОНОВА, лікар-дитинолог медичної мережі "Добробут"

Рання діагностика та реабілітація до 2-х років дає можливість здійснити якісну корекцію та забезпечити соціальну адаптацію більшості дітей. Перші тестування, які можуть показати, чи є дитина в групі ризику, проводять у 1–1,5 року.

Особлива допомога

Основна місія центру "Дитинологія особливого розвитку. Добробут" – працювати з дітьми, які мають:

розлади аутичного спектра;

затримку психомоторного та мовного розвитку;

синдром дефіциту уваги та гіперактивності;

синдром Дауна;

дитячий церебральний параліч.

Утім, частина нашої роботи – це допомога для дітей і підлітків, які переживають кризові періоди розвитку, відчувають страхи та фобії, мають труднощі з навчанням чи соціалізацією, перебувають у конфліктних ситуаціях, переживають складні стосунки з батьками чи однолітками.

Командна робота

Хто працює у центрі? Ми зібрали лікарів-психологів з роботи з особливими дітками, дитячих лікарів-психологів загальної практики, психотерапевтів, логопедів, реабілітологів, а також лікарів-дитинологів та вузькопрофільних спеціалістів, зокрема неврологів, офтальмологів із додатковою спеціалізацією з нейроофтальмології, кардіологів, гастроентерологів. У нас приймають генетик та імунолог.

Які методи застосовуються? У фахівців на озброєнні різні методики: сенсорна інтеграція, елементи АВА-терапії, пісочна та арт-терапії, нейропсихологічна діагностика, когнітивно-поведінкова, гештальт-терапія, психоаналіз. Для дітей з аутизмом ефективним є метод флортайм, скерований на встановлення довірливого контакту, емоційної близькості між пацієнтом і спеціалістом.

Ранній старт

Фахівці радять звертатися по допомогу відразу, тільки-но в батьків виникла підозра щодо розвитку дитини. Переважно це відбувається до другого дня народження малюка. Спершу варто завітати до дитинолога (педіатра), який проведе загальні тестування й за потреби направить на обстеження до профільних спеціалістів. Для діагностики використовуємо найбільш дієві методики:

CASD виявляє дітей з аутизмом з достовірністю 99,5 %. Охоплює 30 основних і супутніх симптомів аутизму, які розділені на шість груп: проблеми з соціальною взаємодією, персеверація (нав’язливе повторення рухів, слів), соматосенсорні порушення, атипове спілкування та розвиток, настрій та його порушення, проблеми з увагою й безпекою.

Скринінг M-CHAT-R. Його варто пройти всім дітям у 1,5 року. Це спеціальне опитування для батьків, що триває 5–7 хвилин, дає можливість визначити рівень ризику потрапляння до переліку дітей із розладами аутичного спектра.

Психоосвітній профіль за методикою ТЕАССН (PEP-3). Застосовують для дітей дошкільного віку з аутизмом. Допомагає виявити сильні та слабкі сторони з погляду опанування навчання та скласти корекційну програму.

МОХО.Стандартизований комп’ютерний тест, здатний діагностувати симптоми дефіциту уваги та гіперактивності з точністю 95 %. Програма визначає рівень гіперактивності, імпульсивності, уваги.

Розвивальна атмосфера

Понад 10 кабінетів фахівців облаштовані спеціальним обладнанням для занять та м'якими пуфами для батьків. Так, для проведення занять за методикою флортайм обладнано кімнати зі спеціальною м’якою підлогою, для непосидючої малечі є скеледром, гамак, стіна для розмальовування. Також є велика сенсорна кімната. У нашому центрі прагнуть, аби маленькі пацієнти почувалися затишно, наче вдома.

Три складові успіху

Системність. Коли йдеться про особливих дітей, визначити часові рамки для досягнення успіху доволі важко. Втім, наполеглива робота приносить очікувані результати. Відповідно до програми, малюки щотижня проходять два заняття з психологом, два з реабілітологом, за потреби два з логопедом. В середньому програма з 16 занять розрахована на 2-3 тижні. Спільні зусилля. Спеціалісти, батьки та дитина мають одну мету, тож спільно йдуть до нових перемог. Наприклад, дитина-аутист учиться довше тримати контакт із фахівцем, а діти з вадами мовлення опановують нові звуки. Позитивне мислення. Привітна атмосфера у сім’ї допоможе творити захищений дитячий світ.Аби впоратися зі своїми переживаннями, для батьків передбачено психологічну консультацію раз на тиждень, що входить у програму.

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Якщо ваша дитина потребує консультації фахівців центру "Дитинологія особливого розвитку. "Добробут" звертайтеся за телефонами:

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0974952888