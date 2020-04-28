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Парагрипп у детей: тяжелое дыхание должно насторожить родителей

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Бывает, что заболевший простудой ребенок неожиданно просыпается посреди ночи, начинает тяжело дышать и даже задыхаться? Скорее всего, причиной такого состояния стал вирус парагриппа. Как правильно себя вести родителям и что нужно делать в такой ситуации, рассмотрим в статье.

Кто такие вирусы парагриппа?

Вирусы парагриппа, как и множество других вирусов, поражающих дыхательные пути, являются частыми возбудителями простуды у человека, которую врачи называют парагриппом. У детей раннего возраста это заболевание нередко сопровождается типичными для этого периода проявлениями – сужением голосовой щели и подсвязочного аппарата (ложный круп). У малышей вирус парагриппа наряду с респираторно-синцитиальным вирусом может вызывать бронхиолит и пневмонию.

Сегодня известно пять типов вируса парагриппа: 1 и 2 являются причиной ложного крупа у детей, из них 1 тип определяется наиболее часто. Они также вызывают заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Вирус парагриппа 3 типа признан ведущим возбудителем ОРВИ и чаще приводит к развитию бронхита, бронхиолита и пневмонии у детей до 5 лет. Вирусы парагриппа 4 и 5 типов не представляют опасности для людей, а 4 тип может вызывать легкие или тяжелые заболевания органов дыхания.

Какие проявления типичны для парагриппа?

Симптомы заражения вирусами парагриппа в общем не отличаются от других проявлений ОРВИ и включают интоксикационный и катаральные симптомы. Интоксикационный синдром включает такие проявления, как лихорадка, потливость, общая слабость, повышенная утомляемость. Ребенок становится раздражительным, отказывается от приема пищи. Поскольку вирус парагриппа чаще поражает гортань и голосовые связки, о заражении этим вирусом могут свидетельствовать такие проявления как осипший голос, грубый лающий кашель, боль в горле, частое, шумное или затрудненное дыхание, сопровождающееся хрипами, могут наблюдаться выделения из носа и заложенность.

Что такое и как проявляются ложный круп?

Ложный круп – это воспаление слизистой оболочки гортани, которое сопровождается спастическим сужением просвета гортани. С учетом того, что ложный круп - это тяжелое состояние, родителям необходимо уметь вовремя распознать его и если самостоятельно справиться с приступом не удается - не медлить с обращением за неотложной медицинской помощью.

Данное состояние при ОРВИ у детей от 1 года до 3-х лет, связано с тем, что анатомически область гортани и пространство, расположенное под голосовыми связками, является самой узкой частью дыхательных путей. Возникающий воспалительный отек, который значительно сужает просвет гортани, дополнительно усиливается, когда ребенок длительно находится в горизонтальном положении – ночью во время сна. Это объясняют изменением циркуляции крови и лимфы в темное время суток. Кроме того, образующаяся при воспалении слизь выводится не полностью, что также образует препятствие для прохождения воздуха по дыхательным путям. Все эти факторы в комплексе способствуют к тому, что приступ ложного крупа у ребенка возникает ночью.

Основными проявлениями ложного крупа у ребенка являются грубый лающий кашель и сиплый голос. Их возникновение связано с воспалительным процессом в гортани и голосовых связках. Появляются шумное дыхание и одышка, при этом ребенку трудно сделать вдох, что свидетельствует о значительном сужении дыхательных путей. Последнее может усугубляться испугом ребенка и паникой его родителей, так как гортань является рефлексогенной зоной, что может спровоцировать ее спазм и еще большее сужение. Это проявления ложного крупа, которые требуют неотложных мероприятий.

Что нужно делать родителям, чтобы не допустить развития такой ситуации, если у ребенка есть симптомы простудного заболевания?

Прежде всего, не стоит откладывать визит к врачу, а лучше сделать это сразу после появления характерного лающего кашля и шумного дыхания. Ложный круп представляет опасность для жизни малыша. Поэтому при ухудшении самочувствия ребенка обращаемся за медицинской помощью и неукоснительно следуем врачебным рекомендациям.

Врач может порекомендовать прямые противовирусные препараты, которые прицельно влияют на вирусы ОРВИ, в том числе парагриппа. Они препятствуют размножению возбудителей в клетках и их распространению по дыхательным путям. Это позволит защитить малыша от возможного развития у него бронхита, бронхиолита и воспаления легких. Прямое влияние на вирусы способно уменьшить их количество и как следствие минимизировать повреждающее действие на ткани, снижая воспаление и сопутствующий ему отек. Благодаря этому дыхание ребенка меньше нарушено, что позволяет уменьшить вероятность развития ложного крупа. Непосредственно подавляя вирус (т.е. ингибируя фермент), прямой противовирусный препарат "Флавовир"® разрешен к применению с рождения.

Что нужно делать родителям, если у ребенка появились симптомы ложного крупа?

Если вы проснулись ночью от того, что ваш простывший малыш задыхается и плачет, нужно не паниковать, а вызывать скорую помощь. Пока она едет – постараться облегчить состояние ребенка. Для этого, успокаиваем и усаживаем ребенка на колени. Вертикальное положение тела малыша облегчит его дыхание. Необходимо дать тёплое (не холодное и не горячее) питье, например молоко с содой или боржоми. Важно обеспечить доступ свежего воздуха, для этого нужно открыть форточки.

В целом, детские простуды преподносят родителям немало неприятных сюрпризов. В подобных ситуациях главное – не паниковать, а четко понимать, что нужно делать. В идеале, лучше избегать развития описанных выше осложнений парагриппа. Важными условиями для этого являются своевременное обращение к врачу, следование его рекомендациям по приему прямых противовирусных препаратов и внимание к самочувствию ребенка, чтобы не пропустить появление первых симптомов надвигающейся катастрофы.

Галина Бут, семейный врач

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