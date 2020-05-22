Особенности инфузионной терапии тяжелой преэклампсии

Преэклампсией называют состояние, развивающееся после 20 недели беременности и характеризующееся возникновением артериальной гипертензии, которая протекает с протеинурией и, возможно, сопровождается признаками, свидетельствующими о поражении других систем и органов. Также к этому нарушению относят усиление существующей артериальной гипертензии.

Преэклампсия – распространенная патология, частота ее встречаемости варьирует в пределах от 2 до 8% от всех беременностей, что в среднем насчитывает примерно 10 млн случаев/год в мире.

Опасность болезни состоит в возможности смертельного исхода как для женщины, так и для ребенка. Тяжело протекающая преэклампсия становится причиной развития многих фатальных осложнений, включая отслойку плаценты, отек легких и мозга, кровоизлияние в мозг, надпочечники, субкапсулярные кровоизлияние в печень, HELLP-синдром и др.

К развитию заболевания приводят разные причины, факторами риска являются хронические заболевания почек, сахарный диабет, возраст 40 лет или более, отягощенный семейный анамнез по болезням сердечно-сосудистой системы.

В последние годы при преэклампсии большое внимание уделяется вопросу водно-электролитного дисбаланса и поражения сосудистого эндотелия. Предполагается, что механизм болезни запускается при тотальном поражении эндотелия сосудов, что приводит к увеличению его проницаемости.

В результате в интерстициальное пространство попадают крупные молекулы альбумина, что становится причиной развития альбуминурии (протеинурия относится к числу основных признаков преэклампсии).

В дальнейшем происходит активный выход воды из сосудистого русла с ее последующим накоплением в интерстициальном пространстве и снижение онкотического давления крови. Клинически это проявляется как еще один симптом патологии – отеки, в т. ч. генерализованные.

Чтобы скорректировать нарушения водно-электролитного баланса, возможно применение осмотически активных средств. Благодаря терапии повышается осмолярность плазмы крови и происходит предотвращение потери воды.

Еще один возможный путь терапии, позволяющий увеличить онкотическое давление плазмы крови – применение 20-25% альбумина.

Для этого может использоваться препарат Альбумин-Биофарма, выпускаемый в форме инфузионного раствора.

Альбумин является белковой фракцией плазмы крови человека. Внутривенное введение позволяет поддерживать онкотическое давление циркулирующей крови. Вопрос возможности сочетанного использования с другими средствами решается индивидуально врачом. Терапия должна соответствовать рекомендациям клинического руководства о "Гипертензивных расстройствах во время беременности, родов и в послеродовом периоде". Одно из важных условий оптимальной терапии – использование малого объема инфузионных растворов.

Проводить лечение можно только в стационарных условиях при соблюдении правил асептики. Для Альбумин-Биофарма должна использоваться отдельная система, скорость введения раствора – не более 50-60 капель в минуту. Применение препарата в случае дегидратации возможно лишь после проведения пероральной/парентеральной регидратации.

Режим дозирования зависит от многих факторов и определяется индивидуально. Терапия должна проводиться под контролем гемодинамических показателей и показателей дыхания. При комбинированном применении с ингибиторами АПФ возрастает вероятность значительного снижения артериального давления.

У большинства пациенток введение препарата развитием нежелательных явлений не сопровождается. Возникновение слабовыраженных побочных реакций в виде непродолжительного повышения температуры тела, болей в области поясницы отмены терапии не требует.

Исключение составляет появление подозрений на развитие аллергических или анафилактических реакций, в этом случае введение раствора нужно немедленно прекратить.

Альбумин компании "Биофарма" является высокоэффективным средством, которое используется не только в акушерстве, но и для лечения пациентов с перитонитом, ожогами, септическим шоком. Препарат отличается хорошей переносимостью и позволяет значительно улучшить прогноз и увеличить выживаемость больных.