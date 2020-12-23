Названо орган, який захищає організм жінки під час вагітності

Вилочкова залоза виявилася важливим органом, який сприяє здоровому перебігу вагітності. Вона запобігає викидню та гестаційному діабету у жінок.

До такого висновку прийшла міжнародна дослідницька група під керівництвом Університету Британської Колумбії, передає MedicalХpress.

Вчені виявили значну роль цього органу як в контролі метаболічних процесів, так і в імунітеті під час вагітності.

Гормони жіночої репродуктивної системи запускають зміни в вилочковій залозі, також відомій як тимус, яка є центральним органом системи імунітету. Під час вагітності тимус виробляє Т-регуляторні клітини (Tregs), які допомагають без шкоди для організму подолати зміни, що виникли.

Також була визначена роль рецептора RANK, який експресується в залозі. Так, при його відсутності у мишей спостерігалося знижене утворення Т-регуляторних клітин в тимусі і, отже, їх було менше в плаценті, що стало причиною більшого числа викиднів.

Що стосується розвитку діабету у вагітних, то в нормі регуляторні Т-клітини потрапляють в жирову тканину матері, щоб перешкодити розвитку запалення і допомогти контролювати рівень глюкози в організмі. У вагітних тварин без рецептора RANK спостерігалися підвищені значення глюкози та інсуліну.

Дефіцит Tregs під час вагітності також здійснював довгостроковий вплив на потомство. Мишенята були схильними до діабету і надмірної ваги протягом усього життя. Введення T-регуляторних клітин особинам з дефіцитом RANK виправило всі проблеми зі здоров'ям, включаючи викидень та рівень глюкози у матері, а також нормалізувало вагу тіла дитинчат.

Дослідники також проаналізували жінок з діабетом під час вагітності, виявивши зменшену кількість Tregs в їх плаценті, як і в дослідженні на тваринах.

MedOboz повідомляв, що вагітні та жінки, які годують грудьми, можуть брати участь у вакцинації проти COVID-19. Експерти рекомендують зробити щеплення, навіть незважаючи на відсутність даних про безпеку в цих групах.