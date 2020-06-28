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Маленьким дітям не можна давати мед і манну кашу: названо повний список продуктів

2.3т
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Серед продуктів, які батьки часто дають малюкам, не знаючи про їх шкоду, виявилися сік, манна каша, йогурт, сухий сніданок, глазурований сирок, мед, виноград, дитячі мультивітаміни і молочний коктейль.

Відповідний список склав портал AdMe. У деяких з цих продуктів дуже багато цукру, а деякі просто не можна давати дітям через фізіологічні особливості їх організму.

Сік

У склянці такого напою міститься близько 5-6 ч. л. цукру. Розчинений цукор швидко всмоктується у кров, що не сприяє здоровому вуглеводному обміну. Тому Американська академія педіатрії порекомендувала їсти фрукти, а не вживати цей напій. Також можна випити свіжовичавлений сік, а краще – смузі.

Сік

Сік

fruitnews.ru

Манна каша

Манна каша не містить нічого, крім вуглеводів. При переробці відповідної крупи у ній не залишається вітамінів і мікроелементів, необхідних для повноцінного росту і розвитку малюка. Це калорійна і "порожня" їжа. Але існують інші корисні каші – гречана, вівсяна, перлова, пшоняна.

Манна каша

Манна каша

kopilka-kulinara.ru

Йогурт

Щоб вибрати дитині корисний йогурт, потрібно вивчити його склад. Також потрібно відмовитися від таких продуктів, які в магазинах зберігаються не в холодильниках, а на відкритих полицях. Замість солодких фруктових йогуртів слід вибирати натуральні нежирні. Йогурти з добавками містять багато цукру, жиру і калорій, що сприяє збільшенню ваги і підвищенню ризику розвитку діабету.

Йогурт

Йогурт

ekokom-bio.com

Сухі сніданки

У такій їжі зазвичай немає корисних речовин, але цукор присутній в надлишку. При виготовленні сухих сніданків з зерен кукурудзи, пшениці, вівса видаляються всі оболонки, а залишаються легкозасвоювані вуглеводи. Насититися пластівцями складно. Альтернатива сухим сніданків – каша. За допомогою фруктів і горіхів її можна зробити привабливою для дітей.

Сухі сніданки

Сухі сніданки

koloro.ua

Глазурований сирок

У цьому продукті багато цукру, а через ароматизатори та підсилювачі смаку складно оцінити якість сиру. У сирках можуть міститися консерванти та інші шкідливі речовини. Краще їсти звичайний сир, до якого можна додати ягоди або фрукти.

Глазурований сирок

Глазурований сирок

woman.rambler.ru

Мед

Мед не можна давати дітям до 2 років. Крім того, що існує можливість алергічної реакції, іноді в ньому містяться бактерії, які в силу вікових фізіологічних особливостей організму малюка можуть привести до гострого інфекційного захворювання – дитячого ботулізму.

Мед

Мед

fxmed.com.ua

Виноград

У винограді є потрібні дитині вітаміни і мінерали. Водночас ягоди великі та слизькі, і дитина може ними вдавитися. Також виноград досить важкий продукт для травної системи, особливо малюків.

Виноград

Виноград

supersadovnik.ru

Дитячі мультивітаміни

До вибору дитячих мультивітамінів потрібно підходити відповідально і давати їх малюкові тільки за призначенням лікаря при відповідних показаннях. Дитина має отримувати вітаміни з їжі, тому не потрібно без необхідності давати їх додатково.

Дитячі мультивітаміни

Дитячі мультивітаміни

ferra.ru

Молочний коктейль

У молочному коктейлі міститься дуже багато цукру і жиру. Дослідження говорять про те, що регулярне вживання такого напою може привести до розвитку серцево-судинних захворювань.

Молочний коктейль

Молочний коктейль

koktelclub.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка-дієтологиня Тамара Прунцева розповіла, які продукти прискорюють старіння організму і що слід включити у раціон, щоб продовжити свою молодість.

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Автор
Яра Дорош
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