Маленьким дітям не можна давати мед і манну кашу: названо повний список продуктів

Серед продуктів, які батьки часто дають малюкам, не знаючи про їх шкоду, виявилися сік, манна каша, йогурт, сухий сніданок, глазурований сирок, мед, виноград, дитячі мультивітаміни і молочний коктейль.

Відповідний список склав портал AdMe. У деяких з цих продуктів дуже багато цукру, а деякі просто не можна давати дітям через фізіологічні особливості їх організму.

Сік

У склянці такого напою міститься близько 5-6 ч. л. цукру. Розчинений цукор швидко всмоктується у кров, що не сприяє здоровому вуглеводному обміну. Тому Американська академія педіатрії порекомендувала їсти фрукти, а не вживати цей напій. Також можна випити свіжовичавлений сік, а краще – смузі.

Сік fruitnews.ru

Манна каша

Манна каша не містить нічого, крім вуглеводів. При переробці відповідної крупи у ній не залишається вітамінів і мікроелементів, необхідних для повноцінного росту і розвитку малюка. Це калорійна і "порожня" їжа. Але існують інші корисні каші – гречана, вівсяна, перлова, пшоняна.

Манна каша kopilka-kulinara.ru

Йогурт

Щоб вибрати дитині корисний йогурт, потрібно вивчити його склад. Також потрібно відмовитися від таких продуктів, які в магазинах зберігаються не в холодильниках, а на відкритих полицях. Замість солодких фруктових йогуртів слід вибирати натуральні нежирні. Йогурти з добавками містять багато цукру, жиру і калорій, що сприяє збільшенню ваги і підвищенню ризику розвитку діабету.

Йогурт ekokom-bio.com

Сухі сніданки

У такій їжі зазвичай немає корисних речовин, але цукор присутній в надлишку. При виготовленні сухих сніданків з зерен кукурудзи, пшениці, вівса видаляються всі оболонки, а залишаються легкозасвоювані вуглеводи. Насититися пластівцями складно. Альтернатива сухим сніданків – каша. За допомогою фруктів і горіхів її можна зробити привабливою для дітей.

Сухі сніданки koloro.ua

Глазурований сирок

У цьому продукті багато цукру, а через ароматизатори та підсилювачі смаку складно оцінити якість сиру. У сирках можуть міститися консерванти та інші шкідливі речовини. Краще їсти звичайний сир, до якого можна додати ягоди або фрукти.

Глазурований сирок woman.rambler.ru

Мед

Мед не можна давати дітям до 2 років. Крім того, що існує можливість алергічної реакції, іноді в ньому містяться бактерії, які в силу вікових фізіологічних особливостей організму малюка можуть привести до гострого інфекційного захворювання – дитячого ботулізму.

Мед fxmed.com.ua

Виноград

У винограді є потрібні дитині вітаміни і мінерали. Водночас ягоди великі та слизькі, і дитина може ними вдавитися. Також виноград досить важкий продукт для травної системи, особливо малюків.

Виноград supersadovnik.ru

Дитячі мультивітаміни

До вибору дитячих мультивітамінів потрібно підходити відповідально і давати їх малюкові тільки за призначенням лікаря при відповідних показаннях. Дитина має отримувати вітаміни з їжі, тому не потрібно без необхідності давати їх додатково.

Дитячі мультивітаміни ferra.ru

Молочний коктейль

У молочному коктейлі міститься дуже багато цукру і жиру. Дослідження говорять про те, що регулярне вживання такого напою може привести до розвитку серцево-судинних захворювань.

Молочний коктейль koktelclub.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка-дієтологиня Тамара Прунцева розповіла, які продукти прискорюють старіння організму і що слід включити у раціон, щоб продовжити свою молодість.

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