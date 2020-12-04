Коронавірус у дітей: що відомо фахівцям

Педіатри розповіли, чим зумовлена така різниця, а також пояснили, як діагностувати та лікувати коронавірус у дітей

Вони значно менше схильні до негативного впливу вірусу, ніж дорослі

В усьому світі діти складають лише 2% від загального числа зафіксованих випадків COVID-19

Багато захворювань по-різному протікають у дорослих та дітей. COVID-19 не став винятком. Пандемія, викликана SARS-CoV-2, стала причиною високої смертності серед дорослих, тоді як діти значно менше схильні до негативного впливу вірусу.

Педіатри з Великобританії, Канади, Кенії, Португалії та Колумбії зібрали всю наявну інформацію про особливості перебігу коронавірусу у дітей. Їх робота опублікована в науковому журналі Paediatrics & Child Health.

Нижче наведені найбільш поширені запитання на цю тему.

Чому COVID-19 чинить менший вплив на дітей, ніж на дорослих?

В усьому світі діти складають лише 2% від загального числа зареєстрованих випадків інфікування. Коли діти контактували з людьми, інфікованими COVID-19, ймовірність зараження інфекцією нижче, ніж у дорослих. У них набагато рідше розвиваються клінічні симптоми, а тяжкі захворювання зустрічаються рідко. Причиною цього може бути наявність в дихальних шляхах дітей інших вірусів, які знижують реакцію на SARS-CoV-2. Також діти раніше могли контактувати з іншими коронавірусами.

Якими методами COVID-19 виявляють у дітей?

Як і у випадку з дорослими, золотим стандартом діагностики гострої інфекції є ПЛР-тест, який найбільш точний при взятті зразка з носоглотки. Для виявлення антитіл до вірусу використовують імуноферментний аналіз. Реплікація вірусу, ймовірно, зупиниться через 5-7 днів після появи перших симптомів, але діти можуть залишатися РНК-позитивними до двох тижнів.

Які клінічні, лабораторні та рентгенологічні особливості гострого COVID-19 у дітей?

Найбільш частими гострими проявами є лихоманка, кашель, летаргія, нежить та задишка. Значна частина інфікованих дітей матиме нормальні результати лабораторних та радіологічних досліджень.

Як COVID-19 впливає на новонароджених?

Вертикальна передача новонародженим, внутрішньоутробна або перинатальна, можлива, але зустрічається рідко. Більшість з дуже небагатьох новонароджених, які були інфіковані, не потребували інтенсивної терапії.

Чим гірше COVID-19 у дітей з супутніми захворюваннями?

Згідно з даними одного дослідження, 85% госпіталізованих дітей мали супутні захворювання. Майже половина з них потребували ШВЛ. Через невелику вибірку (тільки 48 дітей) це питання вимагає подальшого збору даних для кращого з'ясування будь-яких зв'язків.

Які варіанти лікування коронавірусу у дітей?

Більшості дітей з COVID-19 потрібно тільки підтримуюча терапія, менше чверті госпіталізованих потребують кисню, і дуже невеликій кількості потрібно ШВЛ. Однак невелика кількість дітей може серйозно захворіти через COVID-19 і потребує спеціалізованої терапії.

Дексаметазон та ремдесивір, які використовуються для лікування дорослих, також доступні для лікування дітей.

Раніше MedOboz писав, що вчені знайшли спосіб передбачити, як пацієнт перенесе коронавірусну інфекцію. Факторами ризику є наявність недозрілих форм тромбоцитів та еритроцитів в крові.

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