Друзі, одне з найбільш актуальних питань, яке хвилює багатьох людей, це вагітність та коронавірус.

Чому це так важливо?

Хоча б тому, що ви й гадки не маєте, як необхідно використовувати ліки при вагітності.

Приватний приклад: ви напевно чули, що при важких формах коронавірусної інфекції, коли є дефіцит кисню в організмі, застосовується дексаметазон. Це один з багатьох протизапальних гормональних препаратів, які можна використовувати в такій ситуації. Але дексаметазон – це препарат, який проходить через плаценту і впливає на плід, а преднізолон та йому подібні не проходять через плаценту і на плід не діють. Саме тому при лікуванні вагітних не застосовують дексаметазон. А тепер питання: ви про це знали? Сподіваємося, що ваш лікар це знає. Але факт залишається фактом, що лікувати вагітну жінку від коронавірусної інфекції не так просто.

Потрібно бути дуже обережним в плані самолікування. Але звертаю увагу, що як раз самолікування коронавірусної інфекції в ситуації, коли немає дихальної недостатності, коли сатурація на пульсоксиметрі вище 95%, не передбачає будь-яких ліків. Ніяких антибіотиків, нічого противірусного, ніяких стимуляторів імунітету, ніяких вітамінів, ні-чо-го. Але вагітним це все ще більше протипоказано. Тут ми стикаємося з тим, що за вагітних всі бояться, включаючи лікарів, а страх, як нам відомо, проявляється ще більшим призначенням ліків. Тобто вагітну частіше відправлять на якісь аналізи, частіше направлять на якесь тестування. В наших умовах шанси, що вагітна буде сидіти в сопливому коридорі в черзі на аналіз або до лікаря, або здавати тести, набагато вищі, ніж для звичайної людини. Шанси, що вагітній дадуть антибіотик, теж вищі. І це все треба враховувати.

Реальні та практичні рекомендації "вагітність – коронавірус"

Всі заходи профілактики не мають ніякої специфіки. Вагітна точно так же бережеться від коронавірусу, як це роблять всі інші. Соціальне дистанціювання, миття рук, використання санітайзера і маска.

Чи є вагітність додатковим фактором ризику при ковіді?

Про це сперечаються, але серйозно ризик не збільшується, проте зрозуміло, що на пізніх термінах важкі форми ковіду можуть протікати важче, хоча б тому, що велика матка впливає на можливість дихання. Також у вагітних є специфічні особливості імунної системи. Вагітність мало впливає на ризик зараження і на перебіг інфекції. Коли в положенні дотримуєтеся всіх заходів безпеки, то ви захищаєте не одну людини, а відразу двох.

Чи передається вірус від матері плоду?

На сьогоднішній день немає ніяких свідоцтв цього. Медична наука вважає, що ураження плода не відбувається.

Хочу звернути вашу увагу на один момент. ВООЗ настійно підкреслює, що в умовах пандемії жінка, яка захворіла ковідом або яка одужує, має право на усі послуги системи допомоги при пологах, як і жінка поза процесом коронавірусу. Тепер пояснюю. Жінка має право народжувати з тим, з ким хоче, тобто запросити на пологи близьку їй людини. Жінка має право бути мобільною під час пологів, тобто рухатися і займати зручне їй положення. Жінка з коронавірусом має право на контакт з дитиною. Має право на повний спектр послуг по знеболенню. Ніякі посилання на коронавірус не можуть перешкодити жінці народжувати по-людськи. І якщо в якійсь пологовий будинок не пускають, наприклад, батьків, якщо кажуть, що ми (лікарі) туди не підемо, чи що у нас немає анестезіолога, то це не тільки аморально, але й суперечить позиції ВООЗ, а наша країна – член цієї організації.

Коронавірус – привід для кесаревого розтину?

Кесарів розтин завжди визначається тільки медичними показаннями. Якщо людина задихається або без свідомості, то тоді зрозуміло, але коронавірусна інфекція не є приводом обговорювати цю процедуру.

Чи можна годувати грудьми при ковіді?

Жінка, якщо вона в змозі, може і повинна годувати дитину грудьми, дотримуючись усіх правил гігієни (маска, миття рук). Це ж стосується і догляду за дитиною.