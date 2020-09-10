Корисний ланч-бокс для дитини: що в нього покласти?

Всі батьки знають, що дитині для повноцінного росту і розвитку необхідне правильне харчування – саме з нього організм споживає всі необхідні йому для формування здорових органів, систем і процесів речовини.

При чому дитячий раціон повинен бути корисним і багатим протягом усього дня, а не тільки коли малюк перебуває вдома під крильцем у батьків. Тобто, навіть в школі чи дитячому садку необхідно забезпечити дитині здоровий обід або перекус, і допоможе в цьому правильно підготовлений ланч-бокс.

Яким він повинен бути, щоб дитина від нього не відмовлявся, і що в нього покласти, розповіла у себе в Instagram нутриціолог і фахівець громадської охорони здоров'я Марія Кардакова.

Чому діти не люблять ланч-бокси?

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Багато школярів, особливо середніх і старших класів, категорично не хочуть брати з дому обіди, вважаючи за краще перекушувати в школі буфетними булочками або магазинними шоколадками-чіпсами. Щоб з'ясувати причини такої нелюбові, за словами експерта, австрійські фахівці провели опитування, в результаті якого з'ясувалося, що багатьом дітям не подобаються самі бокси (мовляв, у інших крутіше), їх нудне наповнення (кожен день в них кладуть практично одне і те ж) , занадто суха їжа або занадто м'яка і слизкая, або ж дітей просто не влаштовує, що вся їжа в коробках змішується.

Виходячи з отриманих варіантів, Кардакова рекомендує у виборі і підготовці ланч-боксу дотримуватися деяких критеріїв. "Головне, що дитина повинна захотіти його взяти з собою і з'їсти вміст", – підкреслює нутриціолог.

Добре, якщо ланч-бокс:

– Красивий, чистий, з наклейками і ім'ям власника – тобто, сам бокс повинен подобатися дитині;

– Коробка повинна бути з термостійкого пластика або інших безпечних матеріалів;

– Має відділи для різних компонентів;

– Містить максимальне число харчових груп;

– Обід яскравий і різнобарвний;

– Містить різні текстури;

– Перекус не схожий на той, що дитині видали вчора.

Що підготувати для ланчу?

"Для того, щоб знизити дефіцит елементів, важливо для кожного прийому їжі намагатися вибирати продукти з максимально високою харчовою цінністю, включаючи перекус або обід. Тому саме час відкласти бісквітних ведмедиків і шоколадні батончики. Пам'ятайте, що не всі ходять в школу з чіпсами і льодяниками , незважаючи на те, що ваші діти можуть розповісти вам саме про таких однокласників. Діти вчаться комунікувати, а вам важливо продовжувати пропонувати вибір здорових ланч-боксів усіма можливими вам способами", – відзначає експерт.

Кардакова рекомендує покласти коробку наступні продукти, виходячи з переваг дитини:

– Порцію свіжих овочів або фруктів;

– Білковий̆ компонент для ситості (щось м'ясне/молочне/бобові/яйце і ін.);

– Те, що дасть дитині більше енергії - повільні вуглеводи (щось з круп або цільнозернового борошна - хліб, хлібець, лаваш і т.д.);

– Додаткова смакова добавка або соус, бажано щось з корисних жирів - горіхи, хумус (пюре з нуту), гуакамоле (паста з авокадо).

Ось приклад готового ланч-боксу, який напевно припаде до смаку вашій дитині:

– Овочеві палички з хумусом, хліб з горіховою пастою;

– Лаваш з гуакамоле, овочами і шматочками м'яса (або тунця/квасолі/тофу);

– Цільнозернові пластівці, йогурт, жменю насіння з сухофруктами, улюблений фрукт;

– Паста з тунцем і кукурудзою, коробочка родзинок або банан.

Нутриціолог також рекомендує подумати над вмістом ланч-боксу разом з дитиною, давши йому можливість самому вибрати продукти, які йому хотілося б їсти в школі.

Раніше MedOboz розповідав про те, як привчити дитину до здорового харчування.