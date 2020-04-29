Коли народжувати?

Успішна вагітність і пологи залежать від багатьох чинників. Яку роль у цьому відіграє вік майбутньої мами та як уникнути можливих ризиків, розповідає наш експерт.

Вікторія БУЙНОВА, лікар акушер-гінеколог, лікар з УЗД, лікар-генетик,

медичної мережі "ДОБРОБУТ".

Ми маємо у своєму арсеналі індивідуально розроблені програми спостереження вагітності, кваліфікованих акушерів-гінекологів та спеціалістів із пренатальної діагностики, котрі мають міжнародну сертифікацію Фонду медицини плода, а також надсучасне УЗ обладнання та моніторинг.

Уже кілька років спостерігається тенденція до збільшення віку жінок, які вперше стають мамами. В США та у Великій Британії вік жінок, що народили першу дитину, змістився з 21 до 30 років, другу – до 35–40. Втім, так звана пізня вагітність має свої ризики, і з точки зору фізіології спеціалісти рекомендують розглядати як найоптимальніший для зачаття період з 20 до 35 років. Чому?

Репродуктивна сфера

З віком кількість і якість яйцеклітин зазнають змін.

Кількість. Від моменту народження й до періоду статевого дозрівання в кожної дівчинки є стратегічний запас у кілька мільйонів первинних яйцеклітин. Це так званий оваріальний резерв, який є одним із важливих чинників успішного природнього зачаття малюка. До початку менструацій у жіночому організмі є близько 300–500 тисяч яйцеклітин, і кожного циклу цей запас зменшується. Після 35 років процес стрімко пришвидшується, що, звісно, зменшує шанси на зачаття, але не обнулює їх.

Якість. Чим старша жінка, тим більший ризик виникнення патологічних процесів під час поділу яйцеклітин, що може вплинути на розвиток ембріона. Скажімо, підвищується ризик такої хромосомної патології, як синдром Дауна. Частота в 35–40 років – 1:110, після 40 – 1:30. Тож варто тісно співпрацювати з генетиками та пройти сheсk-up на виявлення патологічних станів.

Базове здоров’я

З віком зростає імовірність появи хронічних захворювань. Після 35–40 років уже не рідкість артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, патології нирок, щитоподібної залози чи ожиріння. А ці супутники життя можуть і завадити зачаттю, і ускладнити виношування. Тому треба вагітність планувати. А щоб запобігти таким акушерським ризикам, як прееклампсія, переривання вагітності чи передчасні пологи, потрібно вчасно звернутися для обліку по вагітності (до 12 тижнів від першого дня останньої менструації) до кваліфікованих центрів, де проводиться тестування та профілактика цих станів.

"Бонус" вагітності 40+

Водночас пізня вагітність може принести й певні "сюрпризи". Хоча яєчники вже прагнуть працювати "на неповну зайнятість", мозок продовжує посилено стимулювати репродуктивну систему. І в результаті замість однієї яйцеклітини є імовірність, що в якийсь із циклів дозріє дві. Виношування двійні – велике випробування для організму, тож варто все ретельно планувати й обов’язково консультуватися з фахівцями ще до вагітності, щоб розуміти переваги та ризики й бути до них готовими.

Che c k-up для майбутніх матусь

Для виявлення хромосомних порушень є різні скринінги, що виконуються під час вагітності. Вони мають певні переваги та обмеження, тому їх краще планувати індивідуально з акушером-гінекологом, а якщо жінці за 35 років, або були певні проблеми з виношуванням чи інші, то з лікарем-генетиком:

у термін з 11-го тижня і 2 днів до 13-го тижня і 6 днів комбінований скринінг, відбувається за допомогою математичного розрахунку ризиків на основі даних матері (вік, вага, зріст, прийом ліків, історії попередніх вагітностей тощо), УЗД (так звані маркери, вік плода, частота серцевих скорочень плода та ін.) і показників аналізу крові. Це тестування, що є сьогодні основним, при виконанні правил, коли всі три складові здійснені згідно з міжнародними вимогами, дає змогу з точністю до 95 % розрахувати і ризики хромосомних патологій – синдроми Дауна, Едвардса та Патау, і акушерських ускладнень, таких як прееклампсія, передчасні пологи, затримка росту плода.

з 10-го тижня – можливе неінвазивне пренатальне тестування (НІПТ). За кров’ю матері визначають ДНК плода для розрахунку визначеного набору хромосом (найчастіше 13, 18, 21 та статеві). Чутливість тестування 95–99 %. Дуже важливо пройти перед тестуванням УЗД та передтестове консультування лікаря-генетика.

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