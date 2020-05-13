Как поддержать иммунитет при беременности: 5 правил не болеть

Беременность – это не болезнь, а особое состояние, когда тело женщины перестраивается таким образом, чтобы выносить и родить здорового ребенка. Происходящие при этом иммунные и гормональные изменения тонко подстраиваются под эту задачу. При этом защитные силы, призванные отражать вторжение чужеродных агрессоров, которыми являются возбудители заболеваний и вирусы в том числе, умеряют свой пыл и переходят в щадящий режим, чтобы ненароком не навредить наполовину чужеродному для женского организма плоду.

Именно здесь и кроется основная причина того, что беременная женщина более уязвима к вирусам и бактериям. Иммунитет в этот период ослабевает и для его укрепления необходимо проводить специальные оздоровительные и профилактические меры, чтобы это положительно сказывалось на вынашивании ребенка и не ставить под угрозу саму беременность.

Как правильно поддержать свой иммунитет, не навредив будущему малышу?

Первое правило достаточно простое – избегать ситуаций, при которых вероятность встретиться с возбудителем заболевания максимальна. Например, находится в большом скоплении людей, посещать массовые мероприятия, когда вовсю свирепствует ОРВИ – не лучшее решение. Так же как и не придавать значение первым симптомам недомогания или пытаться вылечить их самостоятельно "безопасными" препаратами – не менее вредно.

Важно осознавать, что у плода пока нет защитных механизмов, способных противостоять вирусам. Поэтому, если избежать заболевания не удалось, нужно обращаться к врачу и лечиться под его наблюдением. На случай, если же вы чувствуете недомогание, врач может посоветовать иметь под рукой разрешенное беременным средство борьбы с вирусами, чтобы на первых этапах приостановить размножение вирусов при острых респираторных вирусных заболеваниях верхних дыхательных путей, например сироп Флавовир. Препарат защищает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, нормализуя показатели местного иммунитета. Флавовир – противовирусный препарат прямого действия, угнетает размножение вирусов в организме, и разрешен беременным, а также детям с первого дня жизни.

Второе правило – не следует принимать препараты, которые могут повлиять на иммунную систему, без особых назначений врача, так как любое, даже несущественное, вмешательство в покой иммунной системы может навредить беременности и угрожать ее срывом.

Это объясняется тем, что организм ребенка во внутриутробном периоде очень бурно развивается: за 9 месяцев не только формируются органы и ткани, но и налаживается их работа. При беременности строительный материал для организма ребенка поступает с кровью матери через плаценту, и чтобы не было задержек с доставкой она очень проницаема для любых веществ. Поэтому любых, даже мизерных, количеств лекарств, которые для женского организма практически не ощутимы, для будущего ребенка, учитывая его маленький вес и отсутствие обезвреживающих механизмов, может быть достаточно, чтобы нарушились процессы нормального созревания его внутренних органов и систем.

В ситуации, когда материнские печень и почки работают за двоих и обезвреживают образующиеся в процессе жизнедеятельности соединения, дополнительная лекарственная нагрузка может стать причиной формирования врожденных пороков, а при значительных дефектах внутренних органов ребенок становится нежизнеспособным. Поэтому старайтесь исключать прием лекарств по любому поводу, даже тех, которые всегда помогают и есть под рукой. Любые рекомендации улучшить самочувствие воспринимайте с долей критики, читайте внимательно инструкции к лекарству, особенно раздел касающийся применению у беременных. Лучше выбор лекарства доверить врачу: он не только сможет разобраться в возникшей проблеме, но и порекомендует оптимальное для мамы и будущего малыша решение.

Третье правило - избегайте стрессовых ситуаций. Не секрет, что стресс является виновником многих бед. Особенно он опасен для организма будущей мамы. Приводя к изменениям в гормональном фоне, он способен вносить разлад в настроенную на беременность иммунную систему. Возникающая неадекватная реакция иммунитета может закончиться угрозой выкидыша. Поэтому абстрагируйтесь от всего, что вызывает негативные эмоции, займитесь любимым делом или осуществите давнюю мечту, до которой не доходили руки.

Четвертое правило – старайтесь больше двигаться и чаще находится на свежем воздухе. Ежедневные прогулки хорошо влияют на эмоциональное состояние, а также улучшают кровоток и проток к ребенку необходимых ему питательных веществ и кислорода. Можно заниматься всевозможными "беременными" занятиями: йогой, аквааэробикой. Главное – соблюдать меру и не переусердствовать с физическими нагрузками: не стоит начинать осваивать новый вид спорта в этот период.

И наконец пятое правило: придерживаться во всем меры и здравого смысла. Если запланирован визит к врачу – идем, если врача что-то настораживает или он дает рекомендации – придерживаемся их. Все беременные тренды перед тем, как испытать на себе, подвергаем анализу и обсуждаем с врачом. Если ощутили какие-то изменения в самочувствии – обсуждаем со специалистом, а не сравниваем симптомы с другими потенциальными мамочками на интернет-форумах.

Рекомендаций по питанию во время беременности для обеспечения строящегося детского организма необходимыми кирпичиками, достаточному сну и отдыху будущей мамы необходимо придерживаться постоянно. Они также должны даваться специалистом.

Таким образом, беременность – очень ответственный период, когда многое зависит от самой женщины, а большинство состояний вполне предотвратимы. Поэтому если беременность протекает нормально и у врача не возникает опасений, важно не внести случайный разлад в эту тонко настроенную систему чтобы период ожидания ребенка не затмевался осложнениями и болезнями следует придерживаться этих простых рекомендаций. Ведь беременность - яркий период в жизни каждой женщины, запоминается на всю жизнь.

Галина Бут, семейный врач