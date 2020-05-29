Как безопасно отправить ребенка в детский сад после карантина

С 1 июня детские сады возобновят свою работу. Родителям нужно быть готовыми к трудностям, с которыми им придется столкнуться. Ведь карантин значительно ослабил наши организмы.

"По сути, ребенок долгое время находился в стабильной эпидемической обстановке. Семейный микроклимат способствовал тому, что никаких внезапных появлений новых вирусов не происходило, а со всеми "внутрисемейными" он уже успел познакомиться. Некоторые семьи за время вынужденного безделья успели добиться практически стерильной чистоты в доме, что еще больше снизило инфекционную нагрузку на детский иммунитет. Длительное по детским меркам затишье в контактах с возбудителями болезней оставило его без привычных тренировок", – говорит семейный врач Галина Бут.

Запертый в четырех стенах детский организм был лишен необходимых средств: физической активности, прогулок на свежем воздухе и солнца, а значит еще недополучил необходимый для роста витамин D. Получается, что длительная изоляция здоровья детям не прибавила, а у некоторых его еще и ухудшила, пишет grippua.

Когда ребенок переступит порог садиковской группы, он неизменно столкнется с большим количеством принесенных другими детьми неизвестных ему вирусов. И если постоянный обмен вирусами в детских коллективах является обыденным явлением, а иммунная система со временем входит в режим стабильного реагирования на них, то с резкой сменой вирусного окружения ослабленному организму справиться не всегда под силу. А значит, высока вероятность того, что через пару дней многие родители будут вынуждены продолжить пребывание дома, только теперь в связи с простудным заболеванием ребенка.

Не улучшил способность противостоять вирусным агрессорам и нарушенный режим дня. Это сбило выработанные настройки сон-бодрствование, к которым придётся экстренно возвращаться в саду. А это дополнительный стресс для ребенка, который негативно сказывается на состоянии иммунной защиты.

Первый вопрос, который возникает у родителей: как быть и что же делать?

По мнению доктора Бут, идеально было бы выделить время на восстановление организма ребенка от последствий изоляции и постепенно вернуть его в привычное русло: "Экстренно ребенка к садику не подготовишь. Одним из вариантом решения вопроса – ранее воздействие на вирусы, с которыми обязательно повстречается ребенок в группе. Интенсивный обмен вирусами не вызовет заболевание в ослабленном карантином организме малыша, если их численность держать под контролем. Для этого следует начать прием (по назначению врача) препарата, который угнетает размножение вирусов, это поможет истощенному иммунитету и не даст заболеть ребенку".

Это под силу противовирусному препарату прямого действия Флавовир, который угнетает размножение вирусов, приводящих к острым респираторным заболеваниям. Если начать его прием (по назначению врача) сразу после возвращения ребенка в детский садик, можно помочь истощенному карантином иммунитету справиться с вирусами и не дать им возможности вызвать заболевание. Флавовир, поможет ребенку справиться с вирусной нагрузкой, а также повысит неспецифическую резистентность организма к вирусной и бактериальной инфекциям.

Родителям нужно быть готовыми к тому, что первые послекарантинные дни могут стать испытанием для всей семьи. В этот период нужно сохранять спокойствие, положительный настрой и делиться ним с ребенком. И тогда получится преодолеть все трудности и войти в нормальный жизненный ритм.