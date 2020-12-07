Народження дитини важливий та відповідальний крок для батьків. Мами, дізнавшись про свій стан, починають посилено піклуватися про здоров'я малюка: вони стають на облік, здають аналізи, не шкодуючи коштів.

МОЗ України рекомендує всім вагітним проходити комбіновані скрининги, щоб вчасно виявити можливі патології плоду. Однак для однієї київської родини народження дитини стало трагедією, в якій винні не батьки, а лікар. Про це розповіли в сюжеті ТСН.

Мешканка Києва Олена Іванова вирішила народити другу дитину в 35 років. Вона звернулася до акушера-гінеколога Олександра Котова, у якого спостерігалася багато років і якому безмежно довіряла.

На 11-му тижні лікар запропонував жінці здати НІПТ (неінвазивний пренатальний тест), який, за його словами, має 100% точністю у виявленні патологій. За цей аналіз Олена віддала 14 тисяч гривень. Результат – відмінний, без порушень. Але комбінований скринінг лікар не пропонував. Саме він є загальноприйнятим в усьому світі.

Завдання скринінгових програм – виявити патології плода, несумісні з життям, і зробити переривання вагітності. За законодавством України перервати вагітність при наявності таких станів, як синдром Дауна, синдром Едвардса, синдром Патау, можна до 22-го тижня. За всю вагітність жінка повинна пройти три скринінги: на 11-13 тижні, 18-20 та на 30-32. Комплексний пренатальний скринінг складається з УЗД і біохімічного аналізу крові.

Не було причин переживати, поки жінка не потрапила до пологового відділення однієї держлікарні. На 28-му тижні вагітності у неї виявили багатоводдя, яке може виникати через інфекцію у матері або через серйозні генетичні вади у плода. У лікарні вирішили усувати тільки першу причину, другу навіть ніхто не розглядав, адже був зроблений НІПТ.

Пологи проходили в приватній клініці.

"Все було нормально, без екстрених ситуацій. Але коли наша донечка народилася, в пологовому залі запанувала лякаюча тиша. Я не розуміла, що відбувається, тому що всі лікарі замовкли. Їх обличчя стали серйозними. Нічого не сказавши, вони забрали дитину і почали її реанімувати, тому що вона не почала дихати і не заплакала", – розповідає жінка.

Дівчинка важила всього 2,6 кілограми. За словами матері, її голова була дивної форми, параметри тіла були порушені.

На третій день після пологів лікарі сказали, що підозрюють у дитини синдром Едвардса. Про це говорило і поведінка дівчинки: вона багато спала, ні на що не реагувала, дивно водила очима. Діагноз підтвердили в "Охматдит".

"90-95% дітей помирають на першому році життя, пологовий будинок відправив її помирати додому", – бідкається мати.

На УЗД гінеколог не запідозрив порушень, а жінка через довіру не стала консультуватися в іншого лікаря. Також у вагітної були і інші тривожні дзвіночки, які грамотний акушер не міг пропустити: вік матері – 35 років, вік чоловіка – 45 років, багатоводдя та викидень під час попередньої вагітності на ранньому терміні. Цих факторів більш ніж достатньо, щоб з особливою увагою досліджувати плід.

Лікар Олександр Котов своєї провини у трагедії не бачить, вважає що сталася помилка в лабораторії при проведенні тесту.

У пологовому будинку "Лелека" ніяких порушень теж не знайшли. Як там пояснили, пошук генетичних порушення проводять на ранніх термінах, а не на третьому триместрі. Але після пологів був призначений аналіз на каріотип і була виявлена трисомія 18 хромосоми – синдром Едвардса.

Здавати НІПТ Котов направив Олену в лабораторію CSD, але вона відправляє зразки в США, де хворобу не виявили.

У цій ситуації все намагаються зняти з себе відповідальність, ніхто не хоче визнати свою провину в такому великому горі для батьків.