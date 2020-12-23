Чи можна вагітним вакцинуватися від COVID-19: рекомендації експертів

Вагітні та жінкі, які годують грудьми, можуть брати участь у вакцинації проти COVID-19.

Як передає WebMD, щеплення варто робити, навіть не дивлячись на відсутність даних про безпеку в цих групах.

Таку рекомендацію дали Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC), Американський коледж акушерів і гінекологів (ACOG) і Товариство медицини матері та плоду.

За словами експертів, вагітних жінок, які не хочуть вакцинуватися, теж потрібно підтримати у їх рішенні.

Крім того, за даними CDC, жінкам не потрібно уникати вагітності після вакцинації препаратом Pfizer, розробленим на основі матричної РНК.

У CDC наголошують, що незважаючи на те, що вагітні жінки не брали участі в клінічних випробуваннях, мРНК-вакцини, які не є живими вакцинами, "навряд чи становлять небезпеку для вагітних" і "не вважаються ризиком для немовляти".

Раніше MedOboz писав, що коронавірус набагато небезпечніший за грип. Кількість летальних випадків від COVID-19 в три рази вище, ніж від сезонного грипу.