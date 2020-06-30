Магнітні бурі у липні: стали відомі дати та способи захисту здоров'я

У липні геомагнітні бурі будуть "турбувати" Землю нечасто.

Про це написало інформаційне агентство УНІАН. Так, перша в місяці магнітна буря очікується 4 числа. У цей день магнітосфера буде порушена, рівень G1 – тобто явище буде слабким.

Наступні спалахи очікуються 6 і 7 липня. Вони будуть такими ж за інтенсивністю, але метеочутливі люди все одно можуть їх відчути.

Як уберегтися від впливу магнітних бур на здоров'я:

напередодні метеоудару і під час треба добре висипатися;

не переїдати, відмовитися від жирної їжі;

не пити алкоголь;

відмовитися від кави і замінити її трав'яними чаями;

відмовитися від інтенсивних тренувань;

більше гуляти на свіжому повітрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, провідний науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Всеволод Лозицький раніше заявляв про те, що у 2020 році сонячна активність почне зростати.