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Магнітні бурі у липні: стали відомі дати та способи захисту здоров'я

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У липні геомагнітні бурі будуть "турбувати" Землю нечасто.

Про це написало інформаційне агентство УНІАН. Так, перша в місяці магнітна буря очікується 4 числа. У цей день магнітосфера буде порушена, рівень G1 – тобто явище буде слабким.

Наступні спалахи очікуються 6 і 7 липня. Вони будуть такими ж за інтенсивністю, але метеочутливі люди все одно можуть їх відчути.

Як уберегтися від впливу магнітних бур на здоров'я:

  • напередодні метеоудару і під час треба добре висипатися;

  • не переїдати, відмовитися від жирної їжі;

  • не пити алкоголь;

  • відмовитися від кави і замінити її трав'яними чаями;

  • відмовитися від інтенсивних тренувань;

  • більше гуляти на свіжому повітрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, провідний науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Всеволод Лозицький раніше заявляв про те, що у 2020 році сонячна активність почне зростати.

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Автор
Яра Дорош
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