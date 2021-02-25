Люди-"жайворонки" працюють удвічі ефективніше за "сов" – учені

Дослідники із Фінляндії дійшли висновку, що люди-"жаворонки", які віддають перевагу тому, щоб рано лягати спати і вставати, працюють приблизно вдвічі ефективніше, ніж "сови", які ведуть нічну активність.

Про це свідчать результати анкетування за системою балів "Оцінка робочих здібностей", яку вчені прив'язали до національних регістрів соціального забезпечення і пенсійних виплат. Свою ефективність оцінювали самі учасники, йдеться в статті про дослідження в журналі Occupational&Environmental Medicine.

Так, фахівці встановили, що "сови" також частіше за "жайворонків" достроково йшли на пенсію, зокрема, через інвалідність. Передбачається, що причиною відмінностей може бути накопичення дефіциту сну у "сов".

Вчені вважають, що "жайворонки" працюють удвічі ефективніше від "сов"

Дослідники припускають, що з урахуванням спроби продовжити трудове життя і відтермінувати отримання пенсії, можливо, варто врахувати хронотип людини.

Відомо, що ранкові хронотипи, або "жайворонки", як правило, краще працюють вранці, а вечірні або "сови" – ввечері. Хронотип значною мірою є генетичним, але фактори навколишнього середовища, такі як денне світло, графік роботи і сімейне життя, також можуть впливати на нього.

Щоб з'ясувати, чи може хронотип також бути пов'язаний із раннім виходом на пенсію за станом здоров'я, фінські вчені використовували дані когортного дослідження 1966 року в північній Фінляндії.

Спочатку в ньому брало участь 12 058 дітей (6169 хлопчиків і 5889 дівчаток). Коли учасникам дослідження було по 46 років, їх запитували про їхнє трудове життя і здоров'я, а також про сон, щоб дізнатися природний хронотип. В остаточний аналіз було внесено приблизно 2672 чоловіків і 3159 жінок, усі з яких працювали в 2012 році й щодо яких була повна інформація. За ними спостерігали протягом наступних років, щоб дізнатися, хто припинив працювати й отримав пенсію з інвалідності.

Причиною неефективної роботи "сов" може бути накопичення дефіциту сну

Остаточні результати дослідження показали:

за цей період 84 людини отримали пенсію з інвалідності , 17 – померли (3 із них отримали таку пенсію);

частки "жайворонків", проміжного хронотипу і "сов" були відповідно: 46%, 44% і 10% серед чоловіків і 44%, 44% і 12% серед жінок;

порівняно з "жайворонками" люди-"сови" мали гірші оцінки за всіма параметрами, пов'язаними зі сном і здоров'ям . Вони частіше повідомляли про коротку тривалість сну, безсоння і високий рівень зміни часових поясів. Такі люди частіше не були одруженими/заміжніми й залишилися без роботи;

приблизно 1 із 4 чоловіків (28%) і жінок (24%), класифікованих як "сови", погано справлялися з роботою , коли їм було 46 років, що значно вище, ніж серед "жайворонків" або проміжних хронотипів;

шанси на неефективність були вдвічі вищі серед "сов", ніж серед "жайворонків" у обох статей, навіть з урахуванням потенційно впливових факторів, таких як тривалість сну і години роботи;

протягом періоду моніторингу низькі показники були тісно пов'язані з підвищеним ризиком отримання пенсії з інвалідності для обох статей, до того ж чоловіки-"сови" втричі частіше отримували таку пенсію, ніж "жайворонки", хоча вплив хронотипів значно послабився, коли було взято до уваги режими сну і час роботи.

Шанси на неефективність у роботі вдвічі вищі серед "сов", ніж серед "жайворонків" – учені

"Ми пропонуємо враховувати хронотип під час підтримки виконання роботи, як за зміцнення здоров'я на індивідуальному рівні, так і планування робочих графіків на рівні організації. Й особливо важливо, щоб люди вели здоровий спосіб життя, висипалися і працювали відповідно до їхніх хронотипів", – підсумували дослідники.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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