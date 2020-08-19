Люди із зайвою вагою гірше переносять COVID-19 – учені

Учені з'ясували, що зайва вага може впливати на перебіг коронавірусу COVID-19 – люди з надмірною масою тіла частіше вмирають і частіше потрапляють у реанімацію.

Про це повідомляє німецьке видання Die Zeit. Як вважають фахівці, саме жирові клітини дають можливість вірусу розмножуватися, а також завдають шкоди імунній системі. Водночас лікарі підкреслюють: вага не вирішальний фактор під час зараження, захворіти на COVID-19 можуть і повні, і худі.

Так, під час проведеного дослідження фахівці з'ясували, що 3615 американців із ожирінням першого ступеня вдвічі більше були схильні до ризику потрапити у відділення інтенсивної терапії порівняно з людьми, у яких індекс маси тіла був менше ніж 30. Під час ожиріння другого ступеня ризик збільшувався в 3,6 разу.

Люди із зайвою вагою гірше переносять COVID-19 – вчені

Крім того, дослідження французьких учених показали, що в людей із індексом маси тіла вище ніж 35 можлива потреба в штучній вентиляції легень підвищується в сім разів, ніж у пацієнтів, вага яких перебуває в межах норми.

Нагадаємо, раніше біологи з Канади та Об'єднаних Арабських Еміратів з'ясували: організм людей із зайвою вагою виробляє підвищену кількість рецепторів, які необхідні COVID-19 для проникнення в здорові клітини. Вони провели експеримент за участю 16 лабораторних мишей. Було виявлено, що організм гризунів, які страждають ожирінням, виробляв набагато більше ферментів ACE2, з якими взаємодіють S-білки коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені з'ясували, що, незважаючи на те, що коронавірус COVID-19 переважно вражає легені, він може поширюватися на багато органів, зокрема й серце і кровоносні судини, нирки, кишківник і мозок.