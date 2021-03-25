Ляшко поборов коронавірус і розповів про самопочуття

Головний санітарний лікар, заступник очільника Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Віктор Ляшко зміг повернутися до роботи після десяти днів захворювання на коронавірус, адже повністю вилікувався.

На своїй сторінці у Faceebook він написав, що перебіг хвороби був легкий, без ускладнень. Про зараження, нагадаємо, чиновник сповістив ще 15 березня, що відбулося на 13-й день після вакцинації.

"Відповідно до стандарту надання медичної допомоги під час COVID-19 перебував на лікарняному – до відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження. У такому випадку здавати повторно ПЛР-тест не потрібно", – розповів Ляшко.

Віктор Ляшко поборов коронавірус

Він запевнив, що навіть після отримання першої дози вакцини, та, у разі, якщо інфікування відбувається до 22 дня після щеплення, ця хвороба проходить легше.

Головний санлікар нагадав, що відповідно до рекомендацій фахівців Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) МОЗ збільшило термін введення другої дози до 90 днів, з метою підвищення ефективності імунобіологічного препарату CoviShield від AstraZeneka і відповідно до інструкції виробника. У його випадку друга доза вакцини буде через 6 місяців.

"Вакцинація – єдиний надійний спосіб захистити себе та оточуючих від небезпечної хвороби. Тому продовжуємо розгортати кампанію та збільшуємо потужності", – підсумував Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

2 березня Віктор Ляшко зробив щеплення проти коронавірусу індійською вакциною CoviShield у місті Кагарлик Київської області.

А вже 15 березня він зізнався, що отримав позитивний тест на COVID-19. Тоді чиновник пояснив, що перша доза вакцини дає ефективність захисту від вірусу 76% на 22-90 день.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!