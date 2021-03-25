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Ляшко поборов коронавірус і розповів про самопочуття

9.9т
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Головний санітарний лікар, заступник очільника Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Віктор Ляшко зміг повернутися до роботи після десяти днів захворювання на коронавірус, адже повністю вилікувався.

На своїй сторінці у Faceebook він написав, що перебіг хвороби був легкий, без ускладнень. Про зараження, нагадаємо, чиновник сповістив ще 15 березня, що відбулося на 13-й день після вакцинації.

"Відповідно до стандарту надання медичної допомоги під час COVID-19 перебував на лікарняному – до відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження. У такому випадку здавати повторно ПЛР-тест не потрібно", – розповів Ляшко.

Віктор Ляшко поборов коронавірус
Віктор Ляшко поборов коронавірус

Він запевнив, що навіть після отримання першої дози вакцини, та, у разі, якщо інфікування відбувається до 22 дня після щеплення, ця хвороба проходить легше.

Головний санлікар нагадав, що відповідно до рекомендацій фахівців Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) МОЗ збільшило термін введення другої дози до 90 днів, з метою підвищення ефективності імунобіологічного препарату CoviShield від AstraZeneka і відповідно до інструкції виробника. У його випадку друга доза вакцини буде через 6 місяців.

"Вакцинація – єдиний надійний спосіб захистити себе та оточуючих від небезпечної хвороби. Тому продовжуємо розгортати кампанію та збільшуємо потужності", – підсумував Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Вакцинація в Україні та світі
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я вакцина AstraZeneca Вакцина від коронавірусу вакцина CoviShield
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