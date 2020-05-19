Ліки від Covid-19, запропоновані Трампом, виявилися засобом від "істерики"

Препарат на основі гідроксихлорохіну – плаквеніл – є засобом, що пригнічує імунну систему, і не може розглядатися як засіб профілактики COVID-19.

Про це OBOZREVATEL розповіла кандидатка медичних наук, доцентка кафедри клінічної імунології Національної академії післядипломної освіти ім. Шупика, лікарка алергологиня-імунологиня Тетяна Бондаренко.

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Коментуючи слова президента США Дональда Трампа, який назвав плаквеніл захистом від коронавірусу, медичка пояснила принцип його дії.

"Цей препарат називається цитостатик – речовина, яка пригнічує розвиток, розмноження будь-яких клітин організму. Грубо кажучи, він пригнічує імунну систему і може застосовуватися при так званому цитокіновому бумі – хаотичному викиді в організм різних імунологічних компонентів", – сказала лікарка.

Дональд Трамп

Вона повідомила про те, що стандартна реакція імунної системи на вірусну інфекцію у випадку з коронавірусом не завжди спрацьовує.

"У деяких пацієнтів спостерігаються проблемні імунні реакції, брак клітин або клітини неправильно функціонують. В ослаблених пацієнтів, пацієнтів похилого віку починається певна відповідь, і вона неадекватна в плані вірусної інфекції. Організм запускає другу, третю лінію захисту, але вона все одно є неефективною. Цей стан називається "цитокіновий бум" – істерика організму, істерика імунної системи", – пояснила імунологиня.

За її словами, цитокіновий бум може призвести до смерті пацієнта, оскільки "його занадто агресивна імунна система починає руйнувати свої органи і тканини, зокрема, легені". Щоб не допустити цього, застосовується плаквеніл.

"Як плаквеніл можна використовувати з профілактичною метою, для мене як для імунологині велике запитання", – резюмувала лікарка.

Як писав OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп назвав препарат гідроксихлорохін захистом від коронавірусу. Ця заява викликала великий резонанс у США. Його назвали смертельно небезпечним.

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