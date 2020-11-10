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Лікарка розповіла, що робити українцям зі зниженим рівнем кисню в крові

  • Прон-позиція – це відомий прийом, який призводить до перерозподілу кровообігу в легенях

  • Через дві хвилини лежання на животі вміст кисню збільшується на 4-5%

9.2т
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Якщо пульсоксиметр показав знижений рівень кисню в крові, треба лягти на живіт, щоб поліпшити кровопостачання.

Про це розповіла в інтерв'ю Укрінформу лікарка-пульмонологиня, завідувачка інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №17 Світлана Гук. Вона порадила мати хоч один пульсоксиметр на сім'ю і звірятися з ним.

"Коли пульсоксиметр показує занижений рівень, лягайте на живіт. Це не жарт – це прон-позиція, це відомий прийом (анестезіологи добре про нього знають), який призводить до перерозподілу кровообігу в легенях і поліпшує оксигенацію тих задніх відділів, які найчастіше уражаються під час COVID-19", – порадила лікарка.

За її словами, навіть якщо немає ще пневмонії, полежати на животі раз на годину 15-20 хвилин – це неважко.

Медикиня також зазначила, що щодня спостерігають ефект цієї прон-позиції, коли заходять до "червоної" інфекційної зони.

"Якщо за пульсоксиметром 95 – через дві хвилини лежання на животі маєте 97-98, щонайменше 4-5% наростає лише від зміни пози", – сказала Гук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хворому на коронавірусну хворобу, який лікується вдома, треба мати градусник і пульсоксиметр. Про це розповіла заслужена лікарка України Ольга Богомолець.

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Автор
Борис Бондар Борис Бондар
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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