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Лікарка пояснила небезпеку препарату, яким лікували COVID-19

1.1т
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Препарати гідроксихлорохін і хлорохін, які були вилучені з протоколу лікування коронавірусної хвороби в Україні, токсичні.

Про це в ефірі ObozTV розповіла вірусологиня Алла Мироненко. "Це препарати, які використовують для лікування малярії. Вони досить токсичні", – уточнила медичка.

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"Це означає, що, коли у людини важкий стан, ми ще і додаємо побічний ефект – підвищену токсичність. Це точно не полегшує стан пацієнта", – наголосила вона.

Використання цих препаратів у лікуванні COVID-19 вірусологиня пояснила намаганням спробувати різні засоби в умовах, коли ліків від коронавірусу немає.

У цьому контексті лікарка додала, що препарати від коронавірусу можуть стати доступними для застосування не раніше, ніж через рік після їх винаходу. "Зазвичай, щоб пройти всі перевірки й убезпечити пацієнта від небажаних віддалених наслідків використання препарату необхідний, принаймні, рік", – пояснила вона.

Гідроксихлорохін і хлорохін вилучені з протоколу лікування коронавірусу

Гідроксихлорохін і хлорохін вилучені з протоколу лікування коронавірусу

Як писав OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що в Україні збереться робоча група з медиків, яка буде вирішувати питання про застосування препарату гідроксихлорохіну у лікуванні коронавірусу.

У США вчергове поставили під сумнів ефективність розрекламованих президентом Дональдом Трампом таблеток із діючою речовиною гідроксихлорохін для лікування COVID-19. Зокрема, дослідники заявили, що препарат підвищує ризик смерті для хворих.

Всесвітня організація охорони здоров'я тимчасово припинила випробування гідроксихлорохіну проти COVID-19 із метою безпеки.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Пряма трансляція Коронавірус
Місце
Україна
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