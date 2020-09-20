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Лікарка пояснила, чому COVID-19 може протікати у всіх по-різному

  • Організм різних людей може по різному переносити захворювання, коронавірус – не виняток

  • Саме тому у одних COVID-19 протікає в легкій формі, а у інших – з двобічною пневмонією та ускладненнями

  • Багато що залежить від загального стану організму, включаючи його хронічні захворювання

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Перебіг коронавірусу у кожної людини може бути різним, оскільки люди по-різному переносять різні захворювання. У одних COVID-19 супроводжується пневмонією, у інших – з явних симптомів може бути тільки нежить.

Про це розповіла лікарка-інфекціоністка вищої категорії Світлана Куніцина, передає "ТСН". За її словами, захворівши на коронавірус одні також можуть мати високу температуру, в інших вона може ледь досягати 37 градусів.

"Це можна пояснити тим, що люди взагалі по-різному переносять одне і те ж захворювання. Одна людина, наприклад, із запаленням легенів опиняється на лікарняному ліжку, інша – "лікує" на ногах, просто ковтаючи пігулки. У одного апендицит закінчується легкою катаральною формою – прибрали і через три дні він здоровий, а в іншого – це гангренозная форма з серйозним втручанням", – пояснила лікарка.

За її словами, в Україну прийшов не самий злісний і агресивний вірус, який має легкий перебіг для пацієнтів. Куніцина також підкреслила, що перебіг хвороби залежить від загального стану організму людини, включаючи її хронічні захворювання. У молодих людей, які страждають на діабет, ревматизм або сильні ендокринні захворювання, теж будуть важкі наслідки після зараження коронавірусною інфекцією.

"Хоча є важкі форми, але в порівнянні з тим, що ми бачили в Європі, в Україні він менш агресивний. Дуже велике значення має не тільки стан мікроорганізму, а й стан самого макроорганізму. Чому у нас зараз найбільш вразлива категорія – це люди похилого віку? Тому що, по-перше – у них вже є в багажі букет хронічних соматичних захворювань, перш за все бронхолегеневої системи і серцево-судинної. Відомо, що коронавірус, як респіраторний вірус вражає верхній відділ дихальних шляхів, бронхи і альвеоли, а також судинну систему. Не відразу, але з часом", – сказала лікарка.

Вона додала, що велике значення має стан кровоносних судин – люди, у яких з ними проблеми, частіше схильні до важких форм перебігу COVID-19. За її словами, організм літніх людей часто слабшає настільки, що його імунна система не здатна чинити опір так, як у молодих людей. Саме тому ця категорія людей відноситься до так званої "зони ризику".

Як писав OBOZREVATEL, в Одесі показали величезну чергу з "швидких" з зараженими коронавірусом біля приймального відділення лікарні. В інфекційній лікарні Білої Церкви Київської області потік хворих COVID-19 виявився настільки великим, що деяких з них з більш легкою формою перебігу хвороби відправляли додому.

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Автор
Ольга Ліпич Ольга Ліпич
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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