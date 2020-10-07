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Лікарка назвала головну ознаку важкої форми коронавірусу

10.4т
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Щоб не пропустити ускладнень під час коронавірусної хвороби COVID-19, пацієнтам необхідно стежити за рівнем насичення крові киснем навіть за відсутності важких симптомів.

Про це попередила завідувачка терапевтичного відділення ізраїльської лікарні Шамір Асаф А Рофе, лікарка-інфекціоністка Галина Гольцман, передає РИА Новости. Вона уточнила, що іноді хвороба починається безсимптомно, проте важливо не допустити розвитку гіпоксії (пониженого вмісту кисню в організмі).

Для цього, як радить лікарка, потрібно мати пульсоксиметр – прилад, який вимірює сатурацію (насичення крові киснем).

"Тому що є таке явище, яке в медицині називають "щасливою гіпоксією" – коли хворий може не помічати низької сатурації, відчуваючи себе спочатку добре. Якщо сатурація впала нижче 94 навіть за нормального самопочуття – необхідно їхати в лікарню", – сказала Гольцман.

У разі слабо виражених симптомів лікарка радить лікувати вірус як звичайний грип, дотримуючись спокою, приймаючи тепле пиття й за необхідності – жарознижувальне на основі парацетамолу. Водночас якомога швидше здавати тест на коронавірус і ізолюватися лікар настійно рекомендує у разі появи перших же симптомів ГРВІ – кашлю, високої температури, втрати нюху.

Раніше OBOZREVATEL писав про дослідження, яке показало, що коронавірус може призводити до таких ускладнень у пацієнтів, як марення, інсульт, пошкодження нервів і запалення головного мозку.

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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