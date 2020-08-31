Імунітет, який виникає до COVID-19, нетривалий, тому інфікуватися коронавірусом повторно із великою імовірністю можливо.

Про це розповів лікар-інфекціоніст, заступник директора Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Ігор Берник, передає "ТСН". Він уточнив, що дослідження цього процесу тривають, їхніх остаточних результатів немає. Втім, за словами лікаря, імунітет до коронавірусу триває усього 3-6 місяців.

"Це наразі версії попередніх досліджень, що так, це можливо, бо нетривалий імунітет. Організм наш виробляє антитіла, потім титр їхній падає, і можливість повторного зараження є високою. Існує дослідження в Південній Кореї, коли повторно виявляли позитивні ПЛР-тести: у пацієнтів знаходили вірус, але вже мертвий. Цей пацієнт не мав би вже бути небезпечним для інших людей. Але, на жаль, це ще не вивчено, і ми не можемо точно сказати, що це так може бути. Утім, ми точно знаємо, що імунітет нетривалий – 3-6 місяців. Тому можливість повторного зараження коронавірусом є дуже високою", – зазначив Берник.

Лікар оцінив ризик повторного зараження коронавірусом

За словами лікаря, у Гонконзі, де офіційно зафіксували повторний випадок інфікування коронавірусом, "мають можливість і повноваження документувати та вивчати це питання".

"У нас в Україні теж були люди, які повторно хворіли, навіть тричі, просто ми не можемо інтерпретувати ці дані зараз, бо ми не знаємо як, ми ж лікарі і просто лікуємо", – додав Берник.

Зазначимо, що офіційна представниця ВООЗ Маргарет Харріс зазначила, що повторні інфікування коронавірусом наразі є вкрай рідкісною подією ­– "один випадок на більш ніж 23 млн".

"Ми, ймовірно, побачимо й інші задокументовані випадки. Але, як видається, не йдеться про звичайну подію", – заявила Харріс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські вчені підтвердили перший випадок повторного зараження коронавірусом у США. Вірусологи в Бельгії й Нідерландах 25 серпня також зафіксували по одному випадку повторного зараження COVID-19.