Імунолог Микола Крючков заявив, що є три типи людей, які мають найбільшу ймовірність не захворіти коронавірусом (COVID-19).

Як він розповів у інтерв'ю "КП в Україні", це перш за все люди із сильним імунітетом, а також з організмом, який не схильний до тромбозів.

1. У людини дуже швидкий і сильний неспецифічний (тобто вроджений) імунітет. Як стверджує лікар, за відносно невеликої вірусної дози такий імунітет спрацює на рівні верхніх дихальних шляхів і не дасть інфекції проникнути далі в організм. Якщо якісь клітини почнуть інфікуватися, то місцевий імунітет швидко зупинить цей процес.

Жодних симптомів у цьому випадку не буде. Але й імунітету до коронавірусу, найімовірніше, не виникне.

Лікар назвав три типи людей, які не заразяться коронавірусом

2. Людина заразилася, але в неї загалом сильна імунна відповідь. "Таке можливо, скажімо, у людей, які перехворіли сезонними коронавірусами (звичайні застуди). У них в організмі можуть зберегтися сильні, такі, що добре зв'язуються з "ворожими агентами" (антигенами), антитіла. Вони розпізнають ділянки нового коронавірусу, подібні із сезонними коронавірусами. Або імунні Т-клітини пам'яті, що залишилися від попередніх зустрічей із сезонними коронавірусами", – зазначив експерт.

3. Організм загалом сильний, він не схильний до тромбозів, до неадекватних імунних реакцій. "Людина заразилася, імунна відповідь розвивається в звичайному порядку, але при цьому хвороба протікає або в легкій формі, або безсимптомно. Хтось може навіть не помітити, не звернути уваги. Наприклад, кахикнув один – три дні, і все. При цьому інфекція була і специфічний імунітет залишається", – розповів Крючков.

При цьому він підкреслив: сьогодні вчені не можуть визначити, чи є якийсь певний генотип, за якого людина гарантовано не заразиться коронавірусом.

"Теоретично можуть існувати особливості рецепторів, через які вірус узагалі не може проникнути в організм (так буває у випадку з ВІЛ). Або, можливо, існує генетично обумовлений стан вродженого імунітету, завдяки якому організм дуже швидко реагує на деякі віруси та встигає впоратися з ними ще до розгортання потужної специфічної імунної реакції", – розповів лікар.

Як писав OBOZREVATEL, одноразова доза експериментальної вакцини проти COVID-19 від американської компанії Johnson & Johnson пройшла успішні випробування на тваринах і захистила мавп від інфекції.