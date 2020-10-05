Лікар дав три прості поради, як захиститися від коронавірусу

Існує декілька простих способів зберегти здоров’я та зміцнити імунну систему. Відомий британський лікар Рандж Сінґх дав три прості поради, як захистити себе в період пандемії COVID-19.

Як передає The Mirror, за словами експерта, ці методи дієві протягом усього року, зокрема й зимовий період. Вони допоможуть суттєво покращити стан здоров'я.

Порада номер один – це намагатися харчуватися якомога здоровіше. Медик зазначив, що вживання достатньої кількості їжі допомагає організму бути в тонусі.

По-друге, за словами Сінґха, треба більше фізичної активності для зміцнення психічного і фізичного здоров’я.

Порада номер три – здоровий повноцінний сон. "Ми часто забуваємо, наскільки це важливо, але якісний сон має суттєвий вплив на наше фізичне здоров'я, покращує психічне самопочуття та допомагає підтримувати імунну систему", – зазначив Сінґх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше науковий співробітник Інституту фізики НАН України, доктор фізико-математичних наук Семен Єсилевський пояснив, що шлях зараження коронавірусом через поверхні є малоймовірним.