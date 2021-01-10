Пандемія COVID-19 стала викликом для всієї системи охорони здоров'я України. До числа найважливіших складових її адекватного функціонування відноситься діагностика. Її основний метод – ПЦР-тестування, саме наявність позитивного результату тесту є пропуском важких хворих до стаціонарного лікування.

Якщо з тестуванням навесні та влітку 2020 року державні лабораторії більш-менш справлялися, то з осіннім підйомом захворюваності все більше людей стали лікуватися амбулаторно, проходячи дослідження в приватних лабораторіях. За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, станом на жовтень минулого року на частку приватних лабораторій припадало понад 20% всіх досліджень. Безумовним лідером за кількістю зроблених тестів, і, відповідно, за заробленими грошами є лабораторія Діла.

У період з 31 серпня по 6 вересня 2020 року серед приватних лабораторій найбільшу кількість ПЛР-досліджень зробила лабораторія Діла – 11,137 тис., обійшовши найближчих конкурентів як мінімум у 2 рази. При цьому компанія є лідером не тільки за кількістю досліджень, а й за їх вартістю: в зазначений період ціна одного тесту становила 1,8 тис. грн, (при терміновому виконанні – 2,5 тис. грн). Станом на жовтень лабораторією було проведено понад 100 тис. досліджень, що становить 191 млн грн.

Уже в грудні компанія погодилася допомагати державним лабораторним центрам проводити тести, запропонувавши Кабміну 700 грн за дослідження. В результаті Діла уклала договори з Івано-Франківська та Миколаївським обллабцентрами. Різниця більш ніж у 2 рази говорить про те, що ціна на дослідження була значно вище реальної.

Питання неадекватно завищеної вартісті тестів в серпні минулого року стало предметом вивчення Київського обласного територіального управління Антимонопольного комітету, підставою для цього послужив запит одного з депутатів Київради.

Ще одне важливе питання – які реагенти використовує компанія для тестування. Це необхідно не тільки для розуміння обґрунтованості вартості дослідження, а й ролі якості реагентів (а саме – їх чутливості) в хибнонегативних результатах, що може пролити світло на їх велику кількість.

ПЛР-тест потрібен не тільки для підтвердження діагнозу, але й коли слід повернутися в країну або покинути її межі. Влітку 2020 року Євген Дихне, президент авіакомпанії МАУ, на своїй сторінці в Facebook повідомив, що всі пасажири, що вилітають в Дубаї (ОАЕ), повинні надати негативний результат ПЛР-тестування, проведеного в акредитованій лабораторії, при цьому в списку була присутня тільки одна компанія – Діла. Це нагадує монополізацію послуг та мало б стати предметом розгляду Антимонопольного комітету.

Незважаючи на домінуюче становище на ринку ПЛР-тестування, багато людей залишилися незадоволеними послугами лабораторії, про що залишали відповідні коментарі як на

сайтах відгуків, так й безпосередньо на

Facebook-сторінці компанії.

У гонитві за прибутком, лабораторія Діла позбавила багатьох людей шансу зробити необхідний для отримання адекватного лікування ПЛР-тест, при цьому через поганий сервіс вона втрачає довіру своїх клієнтів.

Хотілося б думати, що коли-небудь в нашому суспільстві велика біда перестане розглядатися як привід заробляти гроші, а стане можливістю консолідуватися та шукати нові шляхи вирішення й технології.

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