Учені запропонували тестувати тяжкість COVID-19 за сльозами

Іспанські вчені з'ясували, що в сльозах людини присутні такі ж маркери COVID-19, як і в крові, що дасть змогу використовувати їх для визначення тяжкості захворювання.

Матеріали дослідження фахівців із клініки San Carlos у Мадриді опубліковано в науковому каталозі ScienceDirect. Експерти вивчали біологічний матеріал пацієнтів, яких доправили до клініки з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Як контрольну групу вони використовували здорових людей.

Учені взяли зразки сліз у хворих і здорових. У пацієнтів, які були інфіковані коронавірусом, у зразках рідини з очей виявили підвищений вміст цитокінів – специфічних клітин, що виробляються імунною системою для протистояння інфекціям. Великий викид цих клітин під час COVID-19 – цитокіновий шторм – часто спричиняє важкі форми перебігу хвороби.

Дослідники зазначили, що рівень цитокінів у сльозі виявився аналогічним з їхньою кількістю у плазмі крові.

На підставі отриманих даних учені припустили, що за допомогою мазка з очей можна так само, як і за аналізом крові, визначити ступінь тяжкості COVID-19 і прогнозувати подальший розвиток захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд Великобританії має намір використати тести на основі слини, щоб перевіряти на COVID-19 до 4,5 млн осіб на день. Програма отримала назву "Moonshot", на яку збираються витратити 100 млрд фунтів (понад 127 млрд доларів).

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