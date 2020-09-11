В Україні розроблять тест, який з першого зразка зможе відрізнити грип від COVID-19

В Україні розроблять тест-систему, яка дозволить з одного зразка визначити наявність у людини грипу або COVID-19.

Про це повідомив головний санлікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу Україна 24. Він зазначив, що Міністерство охорони здоров'я тісно співпрацює з Інститутом молекулярної біології.

"Ми прийшли до того рішення, що сьогодні тест-систем, які діагностують коронавірусну хворобу, величезна кількість. У той же час, нам потрібно готуватися до сезону, коли до COVID-19 приєднається грип, риновірусна інфекція, парагрип та інші 200 грипоподібних захворювань", – зазначив він.

Ляшко додав, що вчені пообіцяли зробити тест-систему, яка буде визначати різні види вірусів.

"Наші академіки сказали, що вони зроблять тест-систему, яка дозволить нам з одного зразка проявляти чітко – це буде на 5-6 плашок панелей і чітко буде показувати чи це грип, парагрип або коронавірусна хвороба", – пояснив головний санлікар.

Ляшко підкреслив, що українським вченим вже надійшов таке замовлення від МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні ведеться розробка мультітестів, які дозволять діагностувати COVID-19 на тлі інших сезонних грипоподібних захворювань. Розробкою займається Інститут молекулярної біології і генетики.

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