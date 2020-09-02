Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Лабораторна діагностика

В Україні хочуть діагностувати COVID-19 за допомогою швидких тестів на антиген

3.3т
Читати матеріал російською

Міністерство охорони здоров'я збирається збільшувати кількість тестувань на COVID-19 за допомогою швидких тестів на антиген, які вже використовують в США.

Про це на брифінгу 2 вересня заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він уточнив, що завершив переговори з цього приводу з Європейським регіональним бюро ВООЗ.

"Вони обіцяють вже наступного тижня оновити протокол з тестування. У протоколі з тестування на коронавірусну хворобу буде знайдено місце для швидких тестів на антиген. Раніше використовувалися швидкі тести на наявність антитіл. Сьогодні в Сполучених Штатах Америки вже зареєстровано чотири виробники швидких тестів на антиген", – повідомив Ляшко.

Він уточнив, що Центр з контролю за захворюваністю 29 серпня випустив рекомендації щодо стратегії тестування швидкими тестами на антиген. Такі тестування вже використовуються в США, і Всесвітня організація охорони здоров'я також оновлює протокол, який відразу буде використано і в стратегії збільшення кількості тестувань на території України.

"Ми зараз ведемо переговори з усіма виробниками, які зареєстрували швидкі тести на антиген, щоб вони подали на реєстрацію цих тестів в Україні. Це дозволить нам значно збільшити кількість тестувань", – сказав Ляшко.

Він уточнив, що для швидкого тесту на антиген зразок береться так само, як для ПЛР-тесту.

"З носоглотки береться змив, який поміщається в певний фермент, фермент виділяє РНК – і ця РНК міститься в швидкий тест, який показує, є збудник чи ні", – розповів заступник міністра.

Зараз в Україні з діагностичною метою використовується метод полімеразної ланцюгової реакції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вийшла перша партія українського виробництва імуноферментних (ІФА) тест-систем на визначення коронавірусу. Такі тест-системи дають результат протягом 2 годин.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Борис Бондар Борис Бондар
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Лабораторна діагностика

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини