В Україні хочуть діагностувати COVID-19 за допомогою швидких тестів на антиген

Міністерство охорони здоров'я збирається збільшувати кількість тестувань на COVID-19 за допомогою швидких тестів на антиген, які вже використовують в США.

Про це на брифінгу 2 вересня заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він уточнив, що завершив переговори з цього приводу з Європейським регіональним бюро ВООЗ.

"Вони обіцяють вже наступного тижня оновити протокол з тестування. У протоколі з тестування на коронавірусну хворобу буде знайдено місце для швидких тестів на антиген. Раніше використовувалися швидкі тести на наявність антитіл. Сьогодні в Сполучених Штатах Америки вже зареєстровано чотири виробники швидких тестів на антиген", – повідомив Ляшко.

Він уточнив, що Центр з контролю за захворюваністю 29 серпня випустив рекомендації щодо стратегії тестування швидкими тестами на антиген. Такі тестування вже використовуються в США, і Всесвітня організація охорони здоров'я також оновлює протокол, який відразу буде використано і в стратегії збільшення кількості тестувань на території України.

"Ми зараз ведемо переговори з усіма виробниками, які зареєстрували швидкі тести на антиген, щоб вони подали на реєстрацію цих тестів в Україні. Це дозволить нам значно збільшити кількість тестувань", – сказав Ляшко.

Він уточнив, що для швидкого тесту на антиген зразок береться так само, як для ПЛР-тесту.

"З носоглотки береться змив, який поміщається в певний фермент, фермент виділяє РНК – і ця РНК міститься в швидкий тест, який показує, є збудник чи ні", – розповів заступник міністра.

Зараз в Україні з діагностичною метою використовується метод полімеразної ланцюгової реакції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вийшла перша партія українського виробництва імуноферментних (ІФА) тест-систем на визначення коронавірусу. Такі тест-системи дають результат протягом 2 годин.

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