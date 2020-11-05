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Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Розроблено метод для швидкого тестування на COVID-19 поза лабораторією

  • Новий тест дозволяє визначити COVID-19 без складного лабораторного обладнання

  • Аналіз зразків триває не більше однієї години

  • Система може використовуватися в аеропортах або на кордоні

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Вчені створили простий набір для тестування COVID-19, який поєднує в собі ампліфікацію вірусу з системою CRISPR-Cas для ефективного виявлення SARS-CoV-2.

Аналіз зразків займає менше однієї години, передає MedicalХpress.

Набір під назвою iSCAN може використовуватися в якості системи виявлення людей, інфікованих коронавірусом, в аеропортах і на кордонах.

Для використання iSCAN вміст зразка пацієнта (мазок з носоглотки) поміщається в невелику пробірку, що містить праймери ДНК і ферменти, які можуть ампліфікувати генетичний матеріал SARS-CoV-2. Процес півгодинної інкубації називається RT-LAMP. Після цього в пробірку додають фермент Cas12, який розпізнає тільки вірусну РНК.

Для візуалізації результату зразки можна або опромінювати ультрафіолетом, або використовувати спеціальні смужки-індикатори. Обидва підходи працюють добре, хоча метод ультрафіолету дає точніші результати.

Нагадаємо, що на сьогодні золотим стандартом в тестуванні ковіду є метод ПЛР, в якому праймери ДНК розпізнають певні послідовності РНК у вірусному геномі. Ці унікальні послідовності ампліфікуються, тобто копіюються, з використанням певного ферменту. Тест дозволяє встановити, чи дійсно людина заражена вірусом. ПЛР-аналіз проводиться в лабораторних умовах, вимагає складного обладнання та висококваліфікованого персоналу.

MedOboz писав, що людина, яка отримала негативний результат ПЛР-тесту, може бути носієм вірусу. Велике значення має, який метод тестування використовували для визначення COVID-19.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
Саудівська Аравія
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