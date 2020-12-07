Навіщо потрібен паспорт при здачі тесту на коронавірус

За весь час пандемії здача аналізу на COVID-19 стала для українців звичною справою. Щодня в лабораторіях, де здаються тисячі тестів, людей просять пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Так само роблять і медсестри, що працюють на виїзді.
Багато пацієнтів забувають про таку необхідність або навіть не знають, оскільки немає єдиної і чіткої інформації про документи при здачі аналізів.
Видання LIGA.net разом з великою українською мережею лабораторій "Сінево" підібрали найчастіші запитання на цю тему та відповіли на них.
Прохання лабораторії пред'явити паспорт при здачі тесту на ковід є законним?
Абсолютно, оскільки COVID-19 внесений МОЗ в список небезпечних інфекційних захворювань ще навесні 2020 року. Цей перелік включає такі смертельні хвороби, як чума, туберкульоз, грип, поліомієліт, кір та ін. Таке прохання обумовлене і тим, що при виявленні небезпечної інфекції лабораторії та лікарні зобов'язані повідомляти в МОЗ і ЦОЗ. Повідомити про небезпеку потрібно не пізніше двох годин по телефону, а потім за допомогою поштового відправлення.
Це стосується всіх хвороб, але для коронавірусу є окреме правило, згідно з яким дані про випадки зараження разом з інформацією про клієнта лабораторії передають регіональним лабцентрам протягом двох годин. Спершу це роблять в телефонному режимі, потім паперовий лист відправляють поштою.
Для ідентифікації особистості потрібні ПІБ клієнта, дата народження, місце роботи або навчання. На інші дослідження, що проводяться в лабораторіях, ця вимога не розповсюджується. Аналіз на COVID-19, а також на ВІЛ, потрібно здавати з документами.
Який документ підходить для ідентифікації особи клієнта в лабораторії?
Найчастіше, щоб підтвердити особистість, люди використовують паспорт громадянина України, закордонний паспорт, водійські права або аккаунт в "Дія". З повним переліком документів, які підходять для ідентифікації можна ознайомитися за посиланням.
Якщо людина забула документ, в лабораторії їй буде відмовлено в здачі тесту на коронавірус?
Так, лабораторія відмовить, оскільки це буде порушенням наказу МОЗ.
Якщо замовлення оформляється онлайн із зазначенням персональних даних, навіщо в лабораторії пред'являти паспорт?
Зазначені в онлайн-формі дані потрібно звірити з реальними, які вказані в документі. Потрібно перевірити, чи та людина прийшла на аналіз, щоб при позитивному результаті передати в МОЗ коректну інформацію. Анкета на сайті лабораторії заповнюється для економії часу.
Якщо в лабораторії не просять документ при тестуванні на коронавірус?
Це однозначно порушення. Така лабораторія, з великою ймовірністю, не передає дані в МОЗ. Також фірма може ухилятися від сплати податків.
Чим ризикує лабораторія, не передаючи інформацію про виявлені випадки захворюваності?
Є кілька санкцій за подібне порушення: відкликання ліцензії, закриття медпрактики або штраф.
Не виключена і кримінальна відповідальність у вигляді арешту або позбавлення волі, якщо дії медустанови будуть розцінені як перешкоджання державі в боротьбі з серйозними хворобами.
Куди українці можуть звернутися, якщо лабораторія при тестуванні на COVID-19 не просить показати документ?
Можна написати скаргу в МОЗ або місцеве управління охорони здоров'я.
Лабораторії займаються відстеженням хворих або контролюють режим самоізоляції?
Головне завдання лабораторій – це проведення досліджень, які слугують підставою для постановки діагнозу. В її компетенції – отримання особистих даних пацієнта, проведення аналізу і передача інформації в МОЗ в разі позитивного результату (щодо негативних результатів лабораторія звітності не веде).
Який ступінь захисту персональних даних клієнтів в лабораторії?
Захист особистої інформації – обов'язковий пункт роботи лабораторії. У випадку з коронавірусом говорити про її нерозголошення не доводиться, адже дані про пацієнта по ланцюжку передаються до населеного пункту, де він прописаний. Наприклад в "Сінево" доступ до даних клієнтів суворо обмежений, але після їх передачі в МОЗ лабораторія більше не несе відповідальність за їх збереження.
Раніше MedOboz повідомляв, що з появою вакцини від коронавірусу можуть активізуватися шахраї, тому контроль походження та якості майбутніх вакцин повинен бути посилений.
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