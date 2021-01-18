"Ковідний язик" може бути новим симптомом: епідеміолог показав, який має вигляд
Епідеміолог Тім Спектор із Королівського коледжу Лондона (Великобританія) зазначив, що дедалі більше людей звертаються зі скаргами на "дивні язви в роті" після зараження коронавірусом.
За словами професора, це може бути ще одним із симптомів COVID-19 і називається "ковідним язиком", передає Huffpost. У своєму Twitter він також виклав фотографію того, який вигляд має цей орган у зараженої людини (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Спочатку ми лікували його, як якщо б це був кандидоз порожнини рота, але, схоже, це не дало результату. Тепер ми просто спостерігаємо, як людині стає краще – зазвичай приблизно в той же час поліпшується почуття смаку. Цей вірус дуже проблематичний для лікування, оскільки він впливає на широкий спектр систем організму", – зазначив лікар.
Він підкреслив, що плями на язику не обов'язково можуть сигналізувати про COVID-19, оскільки наліт може з'явитися з безлічі причин. Але якщо людину турбують зміни на цьому органі, він радить звернутися також до стоматолога.
Зазначимо, що незважаючи на деякі докази, "ковідний язик" не є офіційним симптомом коронавірусу. Але Спектор стверджує, що кожна п'ята хвора людина може мати менш поширені симптоми, яких немає в офіційному списку. До основних зазвичай належить жар, постійний кашель і втрата або зміна нюху чи смаку.
Водночас іншими ознаками, які відчували люди з вірусом, передбачають висип, головний біль і проблеми з травленням – нудота і діарея. Всесвітня організація охорони здоров'я недавно додала до цього списку також втому, ломоту та біль у м'язах, біль у горлі, кон'юнктивіт і зміну кольору пальців рук і ніг.
Тому лікар закликав усіх, у кого є "дивний симптом або навіть просто головний біль і втома", залишатися вдома.
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