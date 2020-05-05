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Коронавірус розмножується в кишечнику людини: підтвердився ще один спосіб передання

30.6т
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Учені з Нідерландів виявили, що коронавірус уражає клітини кишечника й активно там розмножується, а також передається фекально-оральним шляхом.

Щоб відстежити реакцію клітин на вірус, його спеціально помістили в модель органу. Результати експерименту оприлюднили на порталі Medicalxpress.

Зазначається, що нові дані пояснили шлунково-кишкові симптоми в третини пацієнтів із COVID-19.

Коронавірус розмножується в кишечнику людини

Коронавірус розмножується в кишечнику людини

Корреспондент

Науковці також дійшли висновку, що вірус може бути виявлений в калі людини ще довго після того, як респіраторні симптоми були усунені. Це свідчить про те, що він також може поширюватися завдяки так званому фекально-оральному переданню.

Крім того, дослідники з Інституту Габрехта, Університету Еразма та Університету Маастрихта вирішили визначити, чи може вірус SARS-CoV-2 безпосередньо інфікувати клітини кишечника. Використовуючи електронну мікроскопію, вони виявили вірусні частинки всередині та зовні клітин, на які впливали.

"Спостереження, зроблені в цьому дослідженні, дають певні докази того, що SARS-CoV-2 може розмножуватися в клітинах шлунково-кишкового тракту. Однак ми поки не знаємо, яку роль SARS-CoV-2, присутній у кишечнику пацієнтів з COVID-19, відіграє в передаванні. Наші результати показують, що ми повинні розглянути цю можливість більш уважно", – резюмували в статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найнебезпечнішими способами передання коронавірусу назвали повітряно-краплинний, а також через контактування з брудними поверхнями.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Нідерланди
Тег
вірус
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