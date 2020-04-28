Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини здоров'я

Коронавірус проникає у мозок: вчені заявили про нову небезпеку

1.4т
Читати матеріал російською

У багатьох пацієнтів коронавірус вражає не тільки дихальну систему, але й нервову – тимчасову втрату смаку або нюху визнали специфічними симптомами COVID-19 ще у середині березня.

Крім того, як пише ВВС, з носоглотки вірус здатний проникати безпосередньо у головний мозок, а це в свою чергу може спровокувати цілий ряд ускладнень і порушувати нормальну роботу практично будь-якого органу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Список можливих супутніх захворювань величезний: від проблем з травленням і закупорювання судин до серцевої недостатності і енцефаліту (запалення мозку).

Коронавірус проникає у мозок: вчені заявили про нову небезпеку

У списку описаних ускладнень COVID-19, з якими медикам довелося зіткнутися на практиці, є і хвороби шлунково-кишкового тракту, і проблеми з серцем, і порушення згортання крові.

Але й нервову систему вірус може вражати дуже по-різному. Зокрема, як побічні прояви COVID-19 описані кілька випадків енцефаліту, а також синдрому Гієна-Барре: імунна система пацієнта починає атакувати власні нервові клітини, що призводить до м'язової слабкості, а у тяжких випадках – до паралічу.

Однак в основному неврологічні розлади спостерігаються все ж у важких хворих. У таких випадках ці симптоми іноді залишаються навіть після одужання пацієнтів від COVID-19.

У виданні зазначають, що порушити роботу нервової системи вірус може як побічно, шляхом надмірної активізації імунної системи (так званий цитокіновий шторм), так і безпосередньо. Це з'ясувалося у результаті розтину тіл загиблих від COVID-19. Вірусні частинки у жертв були виявлені в тому числі і в головному мозку. Є версія, що інфекція потрапляє туди з дихальних шляхів через нюхові рецептори в носі.

За попередніми даними, складність хвороби, багато її симптомів, а можливо, й сама ймовірність зараження досить сильно залежать від генетичних факторів, тобто – від спадковості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США вперше почали тестувати ізраїльський препарат, який, як повідомляється, має стовідсоткову ефективність в лікуванні навіть важкохворих коронавірусом.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

  • У світі захворіли вже 3 мільйона осіб, загинули – майже 209 тисяч.

  • Шмигаль назвав умову, за якої карантин в Україні може завершитися достроково.

  • ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію: це ще не кінець.

  • COVID-19 може знаходитися в повітрі кілька годин: вчені назвали небезпечні місця.

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини