Коронавірус проникає у мозок: вчені заявили про нову небезпеку

У багатьох пацієнтів коронавірус вражає не тільки дихальну систему, але й нервову – тимчасову втрату смаку або нюху визнали специфічними симптомами COVID-19 ще у середині березня.

Крім того, як пише ВВС, з носоглотки вірус здатний проникати безпосередньо у головний мозок, а це в свою чергу може спровокувати цілий ряд ускладнень і порушувати нормальну роботу практично будь-якого органу.

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Список можливих супутніх захворювань величезний: від проблем з травленням і закупорювання судин до серцевої недостатності і енцефаліту (запалення мозку).

У списку описаних ускладнень COVID-19, з якими медикам довелося зіткнутися на практиці, є і хвороби шлунково-кишкового тракту, і проблеми з серцем, і порушення згортання крові.

Але й нервову систему вірус може вражати дуже по-різному. Зокрема, як побічні прояви COVID-19 описані кілька випадків енцефаліту, а також синдрому Гієна-Барре: імунна система пацієнта починає атакувати власні нервові клітини, що призводить до м'язової слабкості, а у тяжких випадках – до паралічу.

Однак в основному неврологічні розлади спостерігаються все ж у важких хворих. У таких випадках ці симптоми іноді залишаються навіть після одужання пацієнтів від COVID-19.

У виданні зазначають, що порушити роботу нервової системи вірус може як побічно, шляхом надмірної активізації імунної системи (так званий цитокіновий шторм), так і безпосередньо. Це з'ясувалося у результаті розтину тіл загиблих від COVID-19. Вірусні частинки у жертв були виявлені в тому числі і в головному мозку. Є версія, що інфекція потрапляє туди з дихальних шляхів через нюхові рецептори в носі.

За попередніми даними, складність хвороби, багато її симптомів, а можливо, й сама ймовірність зараження досить сильно залежать від генетичних факторів, тобто – від спадковості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США вперше почали тестувати ізраїльський препарат, який, як повідомляється, має стовідсоткову ефективність в лікуванні навіть важкохворих коронавірусом.

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