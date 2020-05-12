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Коронавірус призводить до безпліддя: лікарі заявили про нову небезпеку COVID-19

2.4т
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Для вагітних жінок коронавірус COVID-19 може бути небезпечним, оскільки це захворювання впливає на їхню репродуктивну систему.

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До такого висновку дійшли вчені з департаменту фізіології Медичного університету Цзінін (Jining Medical University). Про результати їхнього дослідження повідомляють "Известия".

За словами фахівців, патоген може проникати в органи сечостатевої системи, оскільки в них у великій кількості є білок ACE2 (ангіотензинперетворюючий фермент). Зазначається, що саме через нього вірус проникає в організм.

Коронавірус може призвести до безпліддя

Коронавірус може призвести до безпліддя

Водночас вчені підкреслюють, що цей білок є не тільки в легенях, а й у печінці, нирках і ЦНС.

Так, COVID-19 здатний інфікувати яєчники, матку, піхву й плаценту через "повсюдну експресію ACE2", що в результаті може привести до безпліддя.

Крім цього, дослідники попередили і про можливе порушення менструального циклу, а також респіраторний дистрес-синдром та інші патології у вагітних. Тому порадили жінкам, які перехворіли коронавірусом, спостерігатися у лікаря навіть після одужання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські медики засумнівалися в тому, що коронавірус передається від матері до дитини ще в утробі.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
жіноче здоров'я Коронавірус
Місце
Китай
Теги
беспліддя вагітність
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