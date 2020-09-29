Коронавірус може знизити лібідо: вчені допустили небезпеку для чоловіків

Коронавірус може позбавляти чоловіків тестостерону і робити їх більш схильними до серйозних захворювань, а також знижувати їхнє сексуальне бажання.

Такий висновок зробили турецькі вчені з Університету Мерсина, передає Daily mail з посиланням на опубліковане в журналі The Aging Male дослідження.

Вчені проаналізували рівні статевого гормону в 200 чоловіків, які були в лікарні після виявлення у них COVID-19. У більшої половини (51%) розвинувся стан гіпогонадизму, за якого не виробляється достатня кількість тестостерону. У середньому рівень тестостерону учасників знизився на 30% після зараження – до граничного нездорового рівня.

Спеціалісти вважають, що існує пряма кореляція між важким захворюванням і нижчим рівнем тестостерону.

Але навіть серед чоловіків, у яких взагалі не було симптомів вірусу, дві третини повідомили про зниження статевого потягу, що є контрольною ознакою низького рівня тестостерону.

Крім того, що тестостерон відіграє ключову роль у розвитку статевих органів і зростанні м'язів, він також допомагає регулювати імунні реакції, включаючи боротьбу з вірусними інфекціями.

Вчені вважають, що COVID-19 робить чоловіків вразливішими до тяжчих симптомів вірусу, оскільки погіршує імунну систему.

У дослідженні взяли участь 232 інфіковані коронавірусом чоловіки. Вони були розділені на три групи: пацієнти інтенсивної терапії, безсимптомні пацієнти (без ознак хвороби) і ті, хто потребував стандартної стаціонарної допомоги. Гіпогонадизм був виявлений у 113 (51,1%) пацієнтів. Докоронавірусний рівень тестостерону був виявлений лише у 24 учасників.

"У нашому дослідженні середній рівень загального тестостерону знизився в міру збільшення тяжкості COVID-19. Середній рівень загального тестостерону був значно нижче в групі інтенсивної терапії, ніж у безсимптомній групі. Крім того, середній рівень загального тестостерону був значно нижче в групі інтенсивної терапії, ніж в групі стандартної терапії", – розповів про результати дослідження уролог, професор Селахіттін Чаян.

Професор Чаян визнає, що дослідження було обмеженим, бо до нього не увійшла контрольна група пацієнтів з іншими захворюваннями для порівняння. За його словами, це було пов'язано з обмеженнями, накладеними на лікарню, у якій вони спостерігали за пацієнтами.

Медики закликали усіх чоловіків, госпіталізованих із COVID-19, перевіряти рівень тестостерону під час госпіталізації до лікарні. "Можна порекомендувати, щоб під час діагностики COVID-19 також перевіряли рівень тестостерону", – зазначив професор Чаян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідники з Університету Тафтса і Медичного коледжу Гонги в Китаї припустили, що коронавірус може пошкодити репродуктивну здатність навіть у чоловіків, які одужують від коронавірусної інфекції.

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