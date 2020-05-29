Коронавірус може спричинити сім видів висипань: як вони виглядають

Коронавірус COVID-19 може провокувати у заражених людей появу семи різних патологій шкіри.

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Про це заявила доцентка кафедри шкірних та венеричних хвороб факультету підвищення кваліфікації медичних працівників РУДН Ольга Жукова, пишуть "Известия".

Перша група – це ангіїт шкіри (запалення стінок судин, які проявляються як пухирі, геморагічні плями різної величини, запальні вузлики і бляшки). Вони обумовлені безпосередньо коронавірусною інфекцією, на тлі якої відбувається ураження стінок дрібних судин дерми імунними комплексами, що циркулюють у крові.

Друга група – папуло-везикульозні висипання. Такі ураження завжди характеризуються гострими клінічними симптомами, зазвичай вони щільно покривають все тіло. Яскравим прикладом такого висипання можуть бути прищі при вітрянці. При коронавірусі це більше схоже на пітницю, яка виникає на тлі високої температури з багатоденним підвищеним потовиділенням у пацієнтів.

Висипання при коронавірусі "Известия"

До третьої категорії шкірних проявів відносять рожевий лишай і папуло-сквамозні висипання (запальні захворювання шкіри, що характеризуються червоними або рожевими папулами і бляшками, вкритими лусочками.

До четвертої категорії вчені віднесли кіроподібні висипання, а до п'ятої – токсидермії. Ці висипання безпосередньо не пов'язані з коронавірусною інфекцією. Вони виникають внаслідок індивідуальної непереносимості пацієнтами певних лікарських препаратів.

У шосту групу шкірних проявів коронавірусу включають кропив'янку – в деяких випадках вона може бути передвісником початку COVID-19. До останньої сьомої категорії можна віднести трофічні зміни тканин обличчя, які виникають у пацієнтів на ШВЛ через тривале лежання на животі.

Однак деякі лікарі вважають, що проблеми зі шкірою у хворих на коронавірус можуть виникати не через хворобу, а через алергію на деякі ліки.

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