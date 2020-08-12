Дослідження, проведене науковцями зі Стенфордського медичного університету, показало імунологічні відхилення й упущення, які, ймовірно, визначають різницю між важкими і легкими випадками COVID-19.

Як пише medicalxpress, ці відмінності можуть бути пов'язані з тим, як вроджена імунна система реагує на SARS-CoV-2, вірус, що викликає хворобу.

Дослідження показало, що ключові клітини вродженої імунної системи в крові пацієнтів із COVID-19 ставали все більш паралізованими в міру загострення хвороби. Ці зазвичай "пильні" клітини не збуджувалися присутністю вірусів чи бактерій, а залишалися функціонально млявими.

Коронавірус може паралізувати імунну систему – дослідження

"Одна з найбільших загадок інфекцій COVID-19 полягає в тому, що в деяких людей розвивається важке захворювання, тоді як інші, здається, швидко одужують", – сказав Балі Пулендран, доктор філософії, професор патології, мікробіології та імунології.

Зокрема, дослідники проаналізували імунну відповідь в 76 осіб із COVID-19 і в 69 здорових людей. Вони виявили підвищений рівень молекул, які сприяють запаленню в крові тяжкохворих пацієнтів із COVID-19. Було показано, що три з ідентифікованих ними молекул пов'язані із запаленням легенів за інших захворювань, але раніше не виявлялися під час інфекцій COVID-19.

"Ці три молекули та їхні рецептори можуть являти собою привабливі терапевтичні мішені в боротьбі з COVID-19", – сказав Пулендран. Його лабораторія зараз перевіряє терапевтичний потенціал блокування цих молекул на тваринних моделях COVID-19.

Як писав OBOZREVATEL, український імунолог Олег Назар заявив, що колективний імунітет від коронавірусу у людства сформується через 3-5 років, а не за рік-півтора, як повідомлялося раніше.

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