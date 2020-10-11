Комаровський спрогнозував сплеск бронхіальної астми у дітей через півроку

Через часте застосування дезінфікуючих засобів, пов'язане з COVID-19, за півроку може значно зрости кількість випадків бронхіальної астми у дітей.

Про це розповів лікар-педіатр Євген Комаровський в інтерв'ю грузинському каналу "Іліон-ТВ". Медик зазначив, що часте використання дезінфікуючих засобів призводить до того, що виникає безліч стійких до них бактерій.

За словами Комаровського дітям не варто зловживати застосуванням антисептиків, оскільки це знижує їхній імунітет.

"Дитина не повинна жити в чистоті. Чистота – це запорука алергії. Батьки цього не розуміють. Чим чистіше руки, чим менше контактів з мікробами, тим менше тренована імунна система", – сказав Комаровський.

За його словами, масове використання дезінфекторів може призвести до зростання кількості алергічних захворювань.

"Від коронавірусу мало дітей помруть або стануть інвалідами, але то що ми через півроку-рік будемо мати страшний підйом бронхіальних астм у дітей, це доведеться нам усім розсьорбувати", – зазначив лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український педіатр Євген Комаровський заявив, що пандемія коронавірусу в світі може стати причиною збільшення кількості дітей, хворих на синдром Кавасакі.

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