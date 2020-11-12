Комаровський назвав три чинники, що впливають на зараження COVID-19

Доктор Євген Комаровський перерахував фактори, які впливають на можливість зараження коронавірусом: сам вірус, особливості людського організму і доза зараження.

Про вплив цих факторів Комаровський розповів на своєму каналі в Youtube. Він підкреслив, що немає жодної чарівної таблетки, яка може захистити від зараження.

Першим фактором, за словами медика, є мікроб, сам вірус, який здатний викликати хворобу.

"Другий фактор, на який ми всі не можемо вплинути, – це людина. Захворіє вона чи ні, визначається станом імунної системи, нашими індивідуальними особливостями. І для вірусу виявлені особливості, пов'язані і з віком, і зі статтю, і з расою. Ми з цим народилися і на цю здатність боротися з вірусом вплинути не можемо ніяк", – зазначив Комаровський.

Третім фактором, що впливає як на зараження, так і на тяжкість хвороби є те, як людина зустрінеться з вірусом.

"Просто уявіть собі, ви повертаєтеся додому з роботи і вас в темному провулку зустріло п'ять бандитів. Шансів, що ви впораєтеся з п'ятьма, дуже мало. Але якщо вас зустріне один бандит, можливо, ви зможете його перемогти або втекти", – розповів лікар.

Він пояснив, що ймовірність виникнення неприємності залежить від того, з якою кількістю вірусів людина зустрінеться.

"Є в інфекційній науці таке поняття як доза інфікування, тобто кількість вірусів, яка потрапила до організму і може викликати хворобу. Кількість вірусів визначає не тільки ймовірність хвороби, але і її тяжкість", – підкреслив доктор.

За його словами, ймовірність захворіти і отримати серйозні ускладнення на відкритому повітрі мінімальна. А ось в закритому непровітрюваному приміщенні, де багато людей, заразитися дуже легко.

Тому найкращою профілактикою, крім дотримання заходів гігієни, Комаровський назвав регулярне провітрювання і підтримання вологості повітря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в МОЗ назвали фактори, що впливають на зростання захворюваності на COVID-19 в Україні. Коронавірус поширюється через недотримання людьми рекомендацій щодо того, щоб зробити неможливою його передачу.